Gaspart: "Ganaremos la Liga, la Copa y la Champions"

Joan Gaspart ha intervenido este viernes en el programa "El 10 del Barça", que dirige Miguel Ángel Ruiz, y ha celebrado que la justicia europea haya dado la razón a la Superliga, ha puesto en valor todo lo conseguido por el FC Barcelona en 2023 en todas las secciones y se ha mostrado muy "optimista" de cara al futuro porque "ganaremos la Liga, la Copa y la Champions".

Sobre la Superliga ha comentado que "David ha podido con Goliath. Ha sido una lucha desigual. Económicamente hablando el club saldrá beneficiado. Hemos conseguido que la Superliga sea legal y, ahora, se podrá negociar con la UEFA, aunque no se tiene que ir a la guerra. Sería un error. Debemos priorizar las mejoras económicas. Felicito a nuestro presidente, Joan Laporta, que ha luchado y estaba prácticamente solo en este aventura".

El que fuera presidente del FC Barcelona entre julio de 2000 y febrero de 2003 y vicepresidente con Josep Lluís Núñez entre julio de 1978 y julio de 2000, ha dicho que en el tema de la Superliga "no vamos de la mano de Florentino Pérez, vamos de la mano de una filosofía. Tenemos muchos enemigos, entre ellos Javier Tebas, porque no le gusta la Superliga. Los que no quieren lo mejor para el Barça están en contra de este proyecto".

Para Gaspart, el año que acaba ha sido muy positivo. Lo ha calificado de "histórico" porque "si en fútbol volvimos a ganar la Liga, ganamos también todos los campeonatos nacionales. Además, estamos haciendo uno de los mejores estadios del mundo". Reconoció, eso sí, que la actual campaña "no la hemos empezado como queríamos. Estamos en la cuarta plaza de la Liga, pero no a 7 puntos de Madrid y Girona sino a 4 porque ganaremos en el Bernabéu y en Montilivi".

Un momento de la intervención de Gaspart en "El 10 del Barça" / El 10 del Barça

Ha asegurado también que confía en que el año 2024 será muy bueno porque "soy pro Xavi, es nuestro entrenador y debe continuar siéndolo. Vamos a luchar por todos los títulos, seguro. Y si me equivoco, lo reconoceré, pero es lo que pienso y deseo".

A su juicio, "no fui un presidente con éxitos deportivos, que es lo que quiere el socio, pero como persona siempre me he sentido querido porque la gente no se olvida de mi época de vicepresidente. No tenía que haber sido presidente, yo sirvo para ser culé porque estoy enamorado del Barça. No es que lo quiera, es que estoy enamorado del Barça".

Su deseo para 2024 es que el Barça "sea campeón de Liga, de Copa y de Champions. Y también lo seremos del Gamper. Es mi deseo. Pero tenemos un problema: no podemos fallar. Tenemos que ganarlo todo. Xavi encontrará el sistema para volver a ganar. No hemos hecho buenos partidos en este final de 2023, pero esto acabará y empezaremos a arrasar".

Gaspart ha reconocido que no tiene un jugador favorito en la plantilla del Barça porque "todos son mis favoritos. Ni Messi ni Rivaldo, por ejemplo, hubieran hecho grandes cosas solos. Los jugadores tienen que salir a morder, todos, y si los 24 salen así, vamos a ganar". Sobre su jugador favorito a lo largo de la historia sí se ha mojado: "Kubala".

También se ha referido al fútbol femenino y ha puesto en valor lo que ha hecho el Barça para dar visibilidad a este proyecto: "Hemos hecho que el fútbol femenino interese, tenemos las mejores jugadoras de Europa... Tendrían que agradecernos todo lo que hemos hecho. Las chicas todavía nos tienen que dar muchas alegrías. Somos los 'culpables' de que el fútbol femenino esté dónde esté".

Sobre Mbappé ha comentado que "creo que el Real Madrid ya lo ha fichado. Ha hecho una operación parecida a la de Figo. Tengo la sensación que lo tiene ligado, ojalá me equivoque, pero creo que es así. Es un gran jugador".

Gaspart se ha despedido asegurando que "mi amor será el Barça, lo ha sido desde que nací y lo será hasta que me muera. Prefiero la salud de todos los barcelonistas a los éxitos deportivos. Si conseguimos las dos cosas mejor que mejor, pero prefiero la felicidad de todos los socios antes que los títulos".