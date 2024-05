Lamine es la esperanza

No es nada fácil saltar al césped y luchar por un objetivo menor. Ser segundos es una obligación para el Barça, en lo deportivo y en lo económico. También es una cuestión de orgullo, de no herirlo más. Pero no una ilusión. No engancha. Ni a los jugadores ni a los aficionados. Y la verdad es que se nota.

Por eso es justo darle el mérito que le corresponde al hecho de sacar adelante un partido complicado tanto en el aspecto anímico como en el futbolístico. A este Barça le sigue faltando mucho juego, la fluidez dista kilómetros de ser la ideal, pero fue victoria al fin y al cabo. Y merecida ante una Real Sociedad que se está jugando Europa.

Lamine es MVP

Hay que aplaudir que, en una primera parte tediosa, futbolistas curtidos en mil batallas y de palmarés envidiable como Lewandowski y Gündogan tiraran del carro para mantener con vida a un equipo desangelado. Tiene un nombre y se le llama profesionalidad. El polaco sirvió un preciso pase en profundidad al alemán y Gündo ni necesitó girar la cabeza para saber que Lamine acompañaba la jugada. El gol del canterano, nombrado el MVP del partido, aunó veteranía y juventud. La simbiosis perfecta.

FC Barcelona - Real Sociedad | El gol de Lamine Yamal

Fue apenas un chispazo, un instante de luz entre la oscuridad, pero valió para adelantar a los azulgranas antes del descanso tras 40 minutos complicados de digerir. No acompañó a esta sensación de sopor colectiva el planteamiento de los de Imanol Alguacil, con defensa de cinco y la consigna de saltarse la creación y buscar la espalda a los centrales azulgranas.

A este Barça no se le puede pedir mucho más. El aficionado (el culé de verdad) sube a la montaña sin demasiadas expectativas. Y hace bien. Al menos, anoche a nadie le dio por hacer la ola...

Los de Xavi marcaron dos goles y no concedieron ninguno. Solo un error de Gündogan pudo salir caro. La Real es un equipo engañoso, con futbolistas de buen pie, pero que presionan y son intensos. Complican mucho los partidos.

FC Barcelona - Real Sociedad | El gol de Raphinha

La constancia de Raphinha

En este contexto, pocos jugadores más ideales que Raphinha para, con sus defectos y sus virtudes, no arrojar nunca la toalla y ser capaz de cambiar dinámicas. El brasileño recibió el premio a otro partido destacado con un perfecto lanzamiento desde los once metros para rubricar la victoria. Y repetir, como la temporada pasada, las dobles figuras goles (10) y asistencias (12).

El Barça tiene ahora tres jornadas por delante para asegurar su participación en la próxima Supercopa de España y los millones que le acompañan. Hay objetivos menores, pero no dejan de ser valiosos.