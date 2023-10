Gaspart: "El Barça no ha hecho ninguna ilegalidad"

El expresidente del club ha llamado a la unidad en la Asamblea de Compromisarios Dice que vive para los enemigos del Barça

La última intervención en la Asamblea de Compromisarios ha sido el expresidente Joan Gaspart, que ha hablado del 'caso Negreira' y que ha llamado a la unidad de los barcelonistas.

"El Barça no ha hecho ninguna ilegalidad. Hay que confiar en la justicia y son ellos quienes deben decidir. Los que nos quieren se han adelantado y ya nos han juzgado. Un día hablaremos de ética pero desde el pasado. Con Di Stéfano, con Figo", ha dicho Gaspart, que ha pedido que las próximas asambleas sean presenciales.

Gaspart se ha ofrecido para convocar a todos los presidentes y buscar la unidad del barcelonismo. "Quiero convocar a todos los presidentes del Barça para que haya unidad. Nos debemos reunir todos los que un día asumimos la presidencia del mejor club del mundo".

El expresidente le ha pedido a Laporta que sea claro cuando se le pregunte por si el club será algún día Sociedad Anónima: "Cuando te pregunten si el club será una SA, no te alargues, di no y punto. Quien quiera que el club deje de ser de los socios, no será presidente del Barça".

Por último, tiene claro que el Barça siempre tendrá enemigos: "El día que no tengamos enemigos es que no existiremos. Vivo para los enemigos y mientras estemos unidos, nunca seremos vencidos", ha acabado su intervención.