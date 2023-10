Cuidado con el final de la primera vuelta

El Barça, a cuatro puntos de los líderes, no puede ceder muchos puntos y el calendario se complica El sábado visita Anoeta, debe recibir a Atlético de Madrid y Girona y tiene otras salidas difíciles

Como dijo Xavi Hernández a sus jugadores tras la derrota en el clásico, todavía queda mucha Liga y el camino hacia el título es largo. Se han disputado solo once jornadas. Es cierto que queda mucho, pero también lo es que el margen de error se ha reducido para el Barça, ahora cuarto en la clasificación a cuatro puntos del Real Madrid y el Girona y a uno del Atlético de Madrid, que podrían ser cuatro si gana el partido que tiene aplazado contra el Sevilla.

El Barça no puede fallar mucho si quiere acabar la primera vuelta de la Liga habiendo recortado puntos a los líderes y el calendario que tiene los de Xavi no es nada fácil. Para empezar, ya este sábado visita Anoeta para enfrentarse a uno de los equipos que mejor fútbol hace, la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Los vascos no han perdido ninguno de los siete partidos que han jugado esta temporada como locales, seis de Liga y uno de Champions, habiendo cedido solo los tres puntos en sus visitas al Santiago Bernabéu y el Metropolitano.

Rel Sociedad y Rayo son los dos próximos equipos que debe visitar el Barça en la Liga | EFE

Tras recibir al Alavés en Montjuïc el día 12 y a la vuelta del parón de selecciones de noviembre, a los de Xavi se les complicará con cuatro partidos difíciles. Visitará Vallecas para enfrentarse al Rayo el día 25 de noviembre a las dos de la tarde. En su estadio, los madrileños solo han perdido un partido, la goleada que encajaron contra el Atlético de Madrid (0-7) y el Barça ha cedido tres empates (Getafe, Mallorca y Granada) en los cinco partidos que ha jugado a domicilio. Punto rojo. Más teniendo en cuenta que el Barça no ha sido capaz de derrotar al Rayo en ninguno de sus últimos cuatro enfrentamientos ligueros, con dos derrotas seguidas en Vallecas.

Los líderes

Después de Vallecas, dos partidos consecutivos en Montjuïc ante dos de los rivales que superan a los azulgranas en la clasificación: Atlético de Madrid y Girona. Los 'colchoneros' solo han perdido un partido, en Mestalla, mientras los de Míchel solo han cedido un empate en los cinco partidos que han jugado como visitantes. Para rematar un tramo muy difícil de calendario, visita a Valencia el día 17, rival siempre complicado para el Barça.

Los dos últimos encuentros de la primera vuelta para los azulgranas serán más asequibles. El Almería visitará Montjuïc en el que será el último partido del año y viaje a Las Palmas el día 3 de enero, si bien es cierto que los de García Pimienta solo han cedido una derrota como locales, sabiendo que su salvación pasa por hacerse fuertes en el Gran Canaria Stadium.

Este es el calendario que le queda al Barça en la primera vuelta:

Real Sociedad - Barça 4/11/23

Barça - Alavés 12/11/23

Rayo - Barça 25/11/23

Barça - Atlético de Madrid 3/12/23

Barça - Girona 10/12/23

Valencia - Barça 17/12/23

Barça - Almería 20/12/23

Las Palmas - Barça 3/1/24