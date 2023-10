Messi: "Tuve la suerte de estar en el Barça, el mejor equipo del mundo y de la historia, que lo hizo todo más fácil"

El futbolista argentino ganó el octavo Balón de Oro de su carrera y se acordó del conjunto azulgrana tras lograr un hecho histórico Con tintes de despedida y de que será el último, Leo agradeció a Argentina, a sus aficionados y pone el foco en Haaland y Mbappé

Cuando Messi ganó la Copa América con Argentina cumplió otro de sus sueños. Ganar algo con la selección pero quizás pocos se imaginaban que acabaría ganando también el Mundial después de todo lo que pasó con el equipo de su país. Tampoco nadie esperaba que iba a ganar un octavo Balón de Oro pero como la Copa América significó el mayor premio individual, la Copa del Mundo significó un nuevo balón dorado en sus vitrinas. Al rey nunca se le puede dar por muerto y así debe ser hasta que el eterno astro argentino decida seguir jugando a este precioso deporte.

Messi arrancó su discurso, evidentemente, acordándose de Argentina: "Quiero agradecer a toda la gente que me votó, que me hizo ganador de este premio. Compartir con mis compañeros de selección, estamos en representación de la Selección. Otra vez llega el premio gracias a ellos".

Sus palabras dejaban esa extraña sensación de despedida, de que este sí va a ser el último: “No me quiero olvidar de Haaland, de Mbappé que estuvieron a un nivel increible tanto individual. En los próximos años ganarán de este premio. Veo mucho jóvenes y voy a disfrutar del buen fútbol durante mucho tiempo.He tenido la suerte de estar muchos años en esta gala, los jugadores se van renovando pero el nivel no baja”.

Además, también tuvo mensaje para sus fanáticos de todo el mundo y para su familia: “Quiero hacer una mención especial a la gente que me siguió toda mi carrera y que vivió de tal manera el Mundial que para mi era un sueño y que afición de tantas nacionalidades que querían que Argentina fuera campeona del mundo. Me sorprendió la gente que quería que ganara el Mundial. También quiero agradecer a mi familia por acompañarme durante toda la carrera y haberme ayudad a cumplir todos mis sueños. Sin ustedes no hubiera sido posible”.

Y remató, con un mensaje muy especial. Para Maradona: “Quiero hacer mención al Diego, es su cumpleaños, no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños. Rodeados de gente del fútbol, donde quiere que esté, esto lo comparto contigo”.

Sobre si es el Balón de Oro más especial, Messi respondió que "Todos lo son. Siempr edije que los premios importantes eran los colectivos y que de la mano vienen los individuales. Los jugadores del City lo consiguieron todo y son el mejor equipo del mundo a día de hoy. Lo importante son los colectivos”

Y para los nostálgicos, para la lagrimita culé, Messi se acordó del Barça: "Como ha dicho Aitana antes, tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo, de la historia. Esto lo hizo más fácil".