Almería-Barça: a rematar la segunda plaza

El FC Barcelona no puede ni debe desaprovechar el 'regalo' que le brindó el Girona el martes tras caer 0-1 en Montilivi ante el Villarreal. Las cuentas están muy claras: si los azulgranas vencen 2 de los 3 partidos que restan, acabarán la Liga segundos y obtendrán el pasaporte para la Supercopa de España. Un objetivo claramente de mínimos, pero que hay que amarrar como sea. Lo contrario equivaldría a terminar la temporada de muy mala manera.

El prestigio y el dinero, en juego

Ya no es solo una cuestión económica, la de asegurarse el mínimo de 6 millones por viajar un enero más a Riad, la capital de Arabia Saudí. Que también. Así como el hecho de que, de cara a los derechos televisivos y las cantidades a percibir, no es lo mismo ser segundos que terceros, pues los baremos cambian. Ya tampoco es una cuestión únicamente deportiva, es que está en juego lo más importante: el prestigio y el orgullo de un equipo herido.

El Barça ya ha tenido una temporada suficientemente dura como para, encima, perder la segunda posición, y más en detrimento de un Girona que compite por ser el mejor equipo catalán de la temporada. Los gerundenses ya dejaron muy tocados a los de Xavi Hernández tanto en Montjuïc como en Montilivi, con sendos 4-2, y aunque ni de lejos hay la rivalidad histórica que se mantiene con el RCD Espanyol, este tipo de situaciones ahondan todavía más en la herida.

El conjunto azulgrana lo tiene todo a su favor para vencer en Almería, poner tierra de por medio y una distancia de 4 puntos respecto a los de Michel Sánchez. Para dejar la segunda posición prácticamente vista para sentencia. Pero que nadie se engañe, en la situación en la que se encuentra este Barça, el partido del Power Horse Stadium se puede atragantar y ser un caramelo envenenado.

El Almería se dejará la piel

Al Almería no le faltará motivación. No tiene nada que perder en este partido. Descendido matemáticamente desde el pasado 27 de abril y virtualmente desde hace meses, sus opciones de dar la campanada pasan por la intensidad y por jugar con los nervios azulgranas. El conjunto indálico no ha conseguido ni una sola victoria en su feudo en todo el campeonato y qué mejor forma que 'estrenarse' contra el Barça, pensarán los de Pepe Mel. Apoyan su argumento en las enormes dificultades que ya le pusieron a los de Xavi en la primera vuelta, cuando cayeron por 3-2 pero soñaron durante muchos minutos. Como en el Bernabéu... si no llega a ser por un escandaloso arbitraje. No se le dan mal los grandes.

Xavi Hernández anunció rotaciones, pero es poco probable una revolución. Quizás, un cambio por línea. El del centro del campo, obligado por la sanción de Gündogan. Ter Stegen y Lewandowski todavía tienen aspiraciones en sus respectivas aspiraciones individuales, las de revalidar el Zamora y el Pichichi, así que el equipo empezará y acabará por ellos. La victoria es algo más que una obligación. Ni el técnico ni los jugadores pueden permitirse otro ridículo.

Resumen, goles y highlights del Almería 1 - 0 FC Barcelona de la jornada 23 de LaLiga Santander / LALIGA

De mal recuerdo para Xavi

El Barça de Xavi visitó Almería por última vez el 26 de febrero del año pasado y se llevó un inesperado 'revolcón' que no se puede repetir. Los azulgranas habían ganado en la primera vuelta por 2-0 y relativa comodidad gracias a los goles de Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong. Muy diferente de lo ocurrido en tierras almerienses. Xavi dio descanso a Araujo y Koundé pensando en la Copa y el líder se llevó un buen revés por su falta de intensidad. El Bilal desató la locura tras ganarle la espalda a Christensen. Pese a ello, no peligró el título liguero.