Endrick da el susto y preocupa su estado físico

Endrick se lesionó esta última madrugada en la victoria del Palmeiras ante el Independiente del Valle (2-1) con la cual confirmó la primera posición del grupo F de la Copa Libertadores 2024. El futuro jugador del Real Madrid fue retirado en camilla en el minuto 13 del segundo tiempo a causa de unas molestias en el muslo.

Aparentemente, el joven ariete, de 17 años, se lesionó solo, a pesar de que pocos minutos antes se quejó de un golpe recibido en un encontronazo. Y es que Endrick, durante el tiempo que estuvo sobre el césped artificial del Allianz Parque, sufrió mucho con la dureza con la que se aplicó el conjunto ecuatoriano.

El 'menino prodígio' recibió los primeros auxilios por parte de los fisioterapeutas del Verdao que le aplicaron hielo. Aún no hay un diagnóstico preciso del alcance de la lesión, cuál es su gravedad y el tiempo estimado de baja. Este jueves está previsto que el internacional brasileño realice exámenes de imagen en Sao Paulo.

Dependiendo del percance, existe la posibilidad de que Endrick no vuelva a jugar con el Palmeiras. Con la paralización durante dos jornadas del Brasileirao, a causa de las inundaciones que hay en el estado de Río Grande do Sul, el Verdao no tiene ningún compromiso oficial hasta el jueves día 23 jugará contra el Botafogo, de Ribeiro Preto, en partido de vuelta de la tercera fase de la Copa do Brasil.

Endrick, que ha sido convocado para jugar la Copa América 2024, tiene que estar el día 3 en Estados Unidos donde empezará la concentración previa al torneo. Brasil tiene dos partidos amistosos programados contra México y Estados Unidos, antes de su debut el día 24, en Los Ángeles, contra Costa Rica.

El joven delantero aterrizará en Madrid a partir del 21 de julio cuando haya cumplido la mayoría de edad y pueda integrarse a la pretemporada del equipo de Carlo Ancelotti.