Las caras de Lewandowski

Lewandowski, de espaldas / valenti enrich

Xavi substituyó el martes a Lewandowski y el polaco se enfadó. No montó ningún numerito pero la cara con la que salió del campo lo dice todo. En plena batalla por la Liga fue reemplazado en el Bernabéu; en plena lucha por la segunda posición, en Montilivi; y en plena defensa del pichichi, el pasado lunes en Montjuic. Fuego en su interior con el penalti posterior que transformó Raphinha. El delantero polaco ha sido reemplazado en tres de los últimos cuatro partidos. ¿Consecuencia? Ruido.

Xavi explicó que ordenó el cambio para ayudar al equipo en la presión. Entró Ferran, con más piernas y predisposición a correr detrás del balón. El entrenador del Barcelona anda preocupado por esta faceta del juego. Piensa que los 43 goles recibidos en las 35 jornadas de Liga son de responsabilidad colectiva empezando por el futbolista más adelantado, o sea, Lewandowski. Ninguno de los dos primeros clasificados de las grandes cinco ligas en Europa ha encajado más goles que el Barça. A Xavi le preocupa cómo solucionar el problema para la temporada que viene y por eso en su lista, además de que sus cifras de goles no son estratosféricas -24, en todas las competiciones-, Lewandowski ya no es imprescindible.

¿Va a poder Xavi prescindir de Lewy? Tiene contrato, una gran nómina y vive feliz en Barcelona

En este escenario a un servidor siempre le apetece recordar una secuencia del documental 'El último partido. 40 años de Johan Cruyff en Cataluña' (Bonita Films, 2014), del director catalán Jordi Marcos, en que se encuentran para comer Johan y Xavi, éste todavía en su etapa de jugador pero con pensamientos orientados al banquillo. “Ser entrenador no es agradable”, dice Johan. “Es bastante desagradable. De vez en cuando hay que enfadarse porque no te equivoques: el entrenador tiene que poner a 11 y hay 20”. Y claro, los futbolistas se molestan, Lewandowski incluido. Pero atención al siguiente consejo: “Si un jugador no hace lo que debe o te molesta, hay que liquidarlo. Es tener la fuerza para decirle al presidente: este es el mejor jugador que tenemos pero a mi me molesta y se va fuera”.

¿Tiene razón Xavi en querer sacarse de encima a Lewandowski? El delantero polaco va a cumplir 36 años y a pesar de su excelente oficio hay cosas que empiezan a pesar. Además, su ficha para el año que viene se dispara con lo que, por temas de fair play financiero, al entrenador se le puede complicar fichar a sus jugadores deseados. ¿Va a poder prescindir de él? Robert tiene contrato, una gran nómina y vive feliz en Barcelona con su familia. ¿Debe Xavi tensar la cuerda? La decisión es complicada porque echar al polaco se antoja muy complicado y, en las circunstancias que nos ocupan, traer un 9 que marque más goles que él no va a ser sencillo. Vienen curvas...