Las cinco decisiones que debe tomar Xavi ante el Sevilla

El Barça necesita reaccionar para evitar situaciones como las del Celta y el Mallorca El equipo necesita frenar la sangría que supone encajar dos goles por partido

Los dos últimos partidos han sido muy distintos a los dos anteriores. El Barça venía de ganar exhibiéndose ante Betis y Amberes con dos 5-0 en Montjuïc que dejaron muy buenas sensaciones. Sin embargo, estos dos encuentros no han tenido continuidad ante el Celta y ante el Mallorca. Los de Vigo estuvieron a punto de llevarse incluso la victoria y solo diez minutos de vértigo de los blaugrana lo evitó. En Son Moix no fueron suficientes los arreones blaugrana y los de Xavi regresaron con un solo punto.

Casualmente (o no), los dos últimos rivales presentaron dibujos muy similares: un 5-3-2 que a veces incluso se convertía en un 5-4-1, con Iago Aspas en el caso del Celta haciendo de enganche y con Muriqi como referencia en ataque en el caso del Mallorca. Con un fútbol sencillo, pero ordenado y bien ejecutado, al Barça le costó un mundo encontrar espacios para atacar.

Raphinha, en Son Moix | Javi Ferrandiz

Tan cierto como que, en muchas fases de ambos encuentros, los encontró, sobre todo, gracias a los cambios tácticos realizados por Xavi desde el banquillo y, también, a la calidad individual de los futbolistas. El técnico, en ese sentido, quiere dar continuidad al buen fútbol, ese que genera ocasiones y no las concede atrás. Es el momento de tomar decisiones. Llega el Sevilla, con otra apuesta futbolística, fuerte tras golear 5-1 al Almería.

La pareja central

Xavi hizo titular a Íñigo Martínez en Son Moix por primera vez esta temporada. El central vasco solo había jugado hasta el momento quince minutos, uno ante Osasuna y catorce más ante el Betis, por lo que, lógicamente, acusó la falta de ritmo. El defensa necesitará más rodaje para llegar a su punto óptimo, aunque seguramente de una forma más gradual. La seguridad que ofrece Christensen sigue siendo aún demasiado importante como para prescindir de ella. El danés, además, combina a la perfección con Koundé y con Araujo.

Íñigo Martínez, con Abdón Prats en el Mallorca - Barça | Javi Ferrándiz

Lewandowski no tiene sustituto

Ferran Torres ejerció de delantero centro en Mallorca y tuvo una ocasión muy clara para ver puerta. El de Foios no jugó un mal partido, ni mucho menos. Supo abrir espacios, generar peligro y asociarse. Se encuentra en un buen momento, pero, en el fondo, no es una referencia nata y se siente más a gusto en la banda. Por otro lado, Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros centro del mundo, no tiene rival en la plantilla. Su facilidad para ver puerta y su capacidad para ser diferencial le convierten prácticamente en insustituible. Xavi deberá medir muy bien cuándo puede hacerle rotar.

El primer tanto de Lewandowski ante el Celta | Javi Ferrándiz

Lamine Yamal pide a gritos la titularidad

El de Mataró saltó al césped y empezó el festival ofensivo del Barça. Provocó un penalti que el 'VAR' anuló, abrió el campo, metió al Mallorca en su área y exhibió una capacidad de desequilibrio solo al alcace de los grandes. Además, se entiende bien con Raphinha, con quien, en principio, debería pelear por la misma posición y, sin embargo, mantienen una conexión muy interesante. No son, para nada, incompatibles. Lamine Yamal suma cuatro partidos seguidos sin ser titular y venía de serlo en los anteriores tres, por lo que todo indica que podría regresar al once de inicio ante el Sevilla.

Los cuatro centocampistas

Joao Félix tiene muchos números de entrar en las rotaciones y salir desde el banquillo este viernes en la visita de los hispalenses a Montjuïc. Encadena tres partidos siendo titular y, de confirmarse su suplencia, se abriría la posibilidad de regresar al dibujo con los teóricos cuatro centrocampistas en lugar de tres atacantes. Además, ello podría suponer que Fermín López tiene el premio también de la titularidad. El de El Campillo está aprovechando cada minuto que Xavi le da en la primera plantilla, como se vio con el gol marcado en Son Moix y que ayudó a salvar el empate. Podría jugar acompañado de Oriol Romeu, Gündogan y Gavi.

Fermín marcó su primer gol oficial con el Barça | J. Ferrandiz

Recuperar el equilibrio sin De Jong

Por mucho que haya quien se empeñe en asegurar que De Jong es un futbolista anárquico y que abusa de la conducción, lo cierto es que sin el holandés el Barça sufre en el centro del campo. Además de la intensidad que pone en cada acción, juega siempre con criterio y ofrece una velocidad a la circulación, ya sea, como hemos dicho, conduciendo, o a través del pase que permite desordenar a las defensas rivales. Es un jugador imprescindible en el esquema de Xavi, que deberá encontrar la fórmula para minimizar su ausencia por lesión.