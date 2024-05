El elogio (ahora sí) de Kylian Mbappé a Nasser Al-Khelaifi

Kylian Mbappé recibió este lunes el trofeo al mejor jugador de la temporada de la Liga Francesa. Durante su discurso, el delantero francés dedicó palabras de agradecimiento y elogio a diversas figuras y entidades que han marcado su trayectoria profesional. Entre ellos, destacó particularmente a Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain (PSG), justo el día que se ha publicado que hubo un altercado entre Mbappe y Alkhelaifi y que cuando anunció su video de despedida, ni le nombrara.

Mbappé inició su discurso señalando la importancia de la Ligue 1 en su carrera, describiéndola como un capítulo significativo que está llegando a su fin. "La Ligue 1 siempre tendrá un lugar importante en mi vida. He intentado ser un digno representante de este campeonato. Me voy con la cabeza en alto", expresó con notable orgullo.

En un gesto de gratitud, Mbappé recordó sus inicios en el AS Monaco y su posterior ascenso al estrellato en el PSG, donde ha compartido vestuario con jugadores de excepción. No escatimó en agradecer a todos los integrantes del club, desde el cuerpo técnico hasta el equipo médico, así como a la dirección deportiva. No obstante, fue su mención a Al-Khelaifi la que resonó con especial fuerza, tras los episodios contados: "Agradezco a todas las personas del club, ya sea el entrenador que siempre confió en mí, el staff, el personal médico, todos los integrantes del club, la dirección deportiva y el presidente."

El delantero también destacó el papel del accionista principal y su alteza el Emir, quienes confiaron en él desde su temprana edad de 18 años, apostando por su talento y potencial. "El accionista que confió en mí, su alteza el Emir que vino a buscarme a los 18 años y apostó por mí," agregó Mbappé, subrayando la influencia crucial de estos respaldos en su desarrollo profesional.

Finalmente, Mbappé cerró su discurso con una nota de nostalgia y optimismo, admitiendo que extrañará esta etapa de su carrera, pero mostrando entusiasmo por lo que el futuro le depara. "Esto va a extrañarse. Lo que viene es muy emocionante. Estoy aquí para agradecer y devolver la confianza que se me ha brindado. Agradezco a mi familia que siempre me ha apoyado, en los buenos y malos momentos. Mi padre quería que hiciera historia en este campeonato antes de partir. Gracias a todos. Ha sido un largo camino y estoy muy contento," concluyó, reafirmando su compromiso y gratitud.