Lamine Yamal desatascó el partido y se llevó el MVP

Lamine Yamal fue el mejor jugador del partido entre el Barça y la Real Sociedad (2-0). Abrió el marcador en el minuto 40 y desatascó un encuentro que se le complicó en exceso al FC Barcelona desde el pitido inicial. Además, fue distinguido como MVP del choque por su movilidad y por generar las ocasiones más claras del equipo de Xavi Hernández, ya fuera con disparos, desmarques o pases al compañero. El delantero, titular en 19 partidos de Liga, sigue creciendo y afianzándose como titular en la banda derecha del ataque. Xavi, tras el encuentro, aseguró que "está marcando diferencias".

El dorsal '27' del equipo barcelonista, con la diana de anoche, suma ya cinco en Liga y siete en todas las competiciones. Su gol, por otra parte, le sirvió, a sus 16 años y 305 días, para convertirse en el primer jugador en toda la historia de la Liga en marcar cinco goles antes de cumplir los 17 años, informó Mr. Chip en su cuenta de X (antes Twitter). Un récord más en la mochila del canterano, llamado a ser un jugador que marque época en el FC Barcelona después de debutar el 29 de abril de 2023 con solo 15 años y 290 días.

Tras el encuentro ante la Real Sociedad, Lamine Yamal aseguró que "era muy importante ganar" porque "teníamos que recuperar la segunda posición en la tabla". Y agregó que "queremos que esta semana sea de nueve puntos", en referencia a los tres puntos en litigio de ayer lunes, a los del jueves ante el Almería y a los del domingo contra el Rayo Vallecano (último partido de la temporada en Montjuïc). El Barça bajará el telón oficial de la temporada el domingo 26 en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

"Solo empujé la pelota"

El azulgrana explicó en los micrófonos de Movistar + cómo fue su gol: "Vi el pase filtrado de Robert Lewandowski y después Gündogan me la puso muy bien, solo tuve que empujar la pelota". Para Lamine Yamal la victoria no fue nada fácil porque "la Real nos ha impedido entrar en el juego, pero hemos acabado encontrando los espacios que buscábamos". Y sobre el segundo gol, decretado por el VAR, dijo: "En la misma jugada ha habido dos manos y me sorprendió que no pitara ninguna, pero para esto está el VAR".

Lamine Yamal disputó los 90 minutos y, además del gol, realizó otros dos disparos a puerta (en los minutos 84 y 85 que pudieron sentenciar el partido). El primero lo bloqueó Tierney y, el segundo, una rosca con la zurda desde dentro del área, no encontró portería por muy poco. Tocó el balón en 65 ocasiones y tuvo un acierto en el pase del 84% (31 bien de 37 intentados). Realizó dos centros (completó uno), cometió una falta y sufrió cinco.