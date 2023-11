Balde, opción del Barça para poder ingresar

Varios clubs de la Premier siguen muy interesados en el lateral zurdo blaugrana La apuesta es de continuidad por parte del club y jugador, pero en junio se necesita vender

Alejandro Balde fue la primera gran apuesta de Xavi por la cantera. El entrenador cerró las puertas a su cesión en el verano del 2022 tras una gran pretemporada y le dio la alternativa como titular, a pesar de que el equipo blaugrana contaba aún con Jordi Alba y se fichó a Marcos Alonso para doblar la posición.

Balde irrumpió con muchísima fuerza y consiguió afianzarse en el primer equipo y en la selección absoluta con un rendimiento espectacular. El Barça había sabido crear un especialista en la izquierda de la defensa, una posición muy buscada y cara en el mercado europeo.

La renovación de Balde costó mucho. El agente del jugador, Jorge Mendes, planteó un contrato a largo plazo, pero exigió una subida salarial acorde a la importancia del futbolista en el primer equipo. Finalmente se llegó al acuerdo para ampliar su contrato hasta el 2028 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Vaya, que la apuesta tanto por el club como el jugador era clara y pasaba por el Camp Nou.

En esta negociación, Mendes advirtió al club que si necesitaban ingresar dinero, el lateral podría ser un activo importante a estudiar. Le quedaba un año, justo antes de renovar, y existió la posibilidad de un traspaso económicamente muy favorable. Pero ni el chico ni el Barça quisieron explorar ese escenario, ya que la venta de canteranos es aún un tabú complicado que solo se ha forzado con la salida de Ansu Fati cedido al Brighton.

Un año después, el escenario ha variado algo. Balde sigue siendo titular, aunque su rendimiento este curso es algo más irregular. Le está costando hacerse decisivo en los últimos metros del terreno de juego y Xavi le ha sentado alguna vez para que descansara y pudiera refrescar su mente.

Balde: Mi sueño siempre fue llegar al primer equipo y se ha cumplido / | perform

Y es que el canterano lo ha jugado casi todo en la selección y en el Barça y la temporada puede hacérsele muy larga, a pesar de que es un auténtico portento físico. Habrá que ver cuál es el rol de Balde en el tramo decisivo de la temporada y qué sucederá en el futuro.

En el Barça no tienen a Balde con el cartel de transferible. No está en el mercado. Pero en el área deportiva saben que algún club inglés, uno en concreto, estaría dispuesto a pagar auténticas barbaridades por el futbolista. La información está ahí y puede ser relevante en el mes de junio. Porque el Barça, este verano sí, está obligado a sacar recursos de debajo las piedras y no quedará más remedio que vender a alguno de los considerados titulares.

Todo no se puede mantener si se desea acudir al mercado para fichar a un pivote titular y reforzar las bandas ofensivas. Balde quiere seguir y así lo ha demostrado siempre, pero Mendes siempre tiene conejos en la chistera y está preparado por si el Barça necesitara una inyección fuerte de capital.