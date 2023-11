Pablo Torre de vuelta... ¿y por qué no?

Vaya por delante que si algún futbolista es insustituible en el FC Barcelona, este es Gavi. Por compromiso y por su incansable derroche de facultades. Pero toca asumir la cruda realidad y planificar los próximos meses sin el de Los Palacios.

En este contexto, el Barça cuenta con varias alternativas posibles. Desde readaptar las funciones de algún miembro de la plantilla actual, hasta acometer el fichaje -como cedido- de un futbolista 'low cost', pasando por dar cancha a los centrocampistas del filial.

Y también está la posibilidad de repescar en el mercado invernal a Pablo Torre. A pesar de que el cántabro todavía no ha explotado desde que firmó por el Barça, ni vistiendo la camiseta azulgrana ni portando la rojiblanca del Girona.

Muchos dirán: "Si no juega en el equipo de Michel, ¿por qué iba a hacerlo en el Barça?". Pero es precisamente su ausencia de minutos en el líder de la categoría lo que debería motivar su regreso. Los rojiblancos van como un tiro, y al menos a corto plazo, no habrá cambios en un once titular muy asentado.

No tiene sentido mantener una situación que no es buena para ninguna de las tres partes. En el Barça existe descontento porque cedió al jugador con la intención de que creciera, el Girona no es ajeno a todo el ruido mediático que se genera alrededor y Pablo se incomoda por la falta de minutos.

Una segunda oportunidad

La realidad del centrocampista en Girona contrasta con su influencia en la selección sub-21. Santi Denia siempre le ha tenido una gran fe y confianza. Y el futbolista le ha correspondido con buenas actuaciones, sin ir más lejos, el importante gol que marcó la semana pasada para certificar el triunfo frente a Hungría.

¿Por que no darle una segunda oportunidad a Pablo Torre en el Barça? El equipo necesita centrocampistas y su calidad y talento están fuera de toda duda. Mucho se habla de temas que poco tienen que ver con el fútbol, en algunos casos de manera malintencionada. El de Soto de la Marina tiene unas ganas enormes de triunfar como azulgrana y no tuvo rubor en manifestarlo incluso el día de su presentación como futbolista del Girona.

Xavi Hernández fue quien le 'birló' a Pablo Torre al Real Madrid. Su llamada resultó del todo decisiva para convencerle. La temporada pasada no fue nada fácil para alguien que nunca había salido de su tierra natal y las expectativas eran altísimas. Pero a la hora de la verdad, el egarense le dio pocas oportunidades. Quizás ha llegado el momento de que todos pongan un poco más de su parte, y por fin, disfrutar de un fichaje tan deseado en su día.