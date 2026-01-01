El Vinicius de la NBA: Edwards planta a su entrenador y se marcha al vestuario sin permiso

No es la primera vez, y probablemente no será la última, que Anthony Edwards la lía en una pista de baloncesto. El estadounidense, estrella de los Minnesota Timberwolves, dejó un episodio de inmadurez evidente tras abandonar el banquillo de su equipo y marcharse a los vestuarios a falta de ocho minutos para el final del encuentro. Una acción que deja tocada la figura del entrenador.

Tal como captaron las cámaras, Edwards no pidió permiso a ningún miembro del cuerpo técnico para abandonar la pista. Él mismo tomó esa decisión cuando su entrenador optó por retirar a todos los titulares de la pista. En ese momento, la franquicia de Minnesota ya perdía de 29 puntos, por lo que Chris Finch dio el duelo por finalizado y priorizó el descanso de su roster principal.

Durante el tiempo muerto, cuando Finch reveló sus intenciones a la plantilla, Edwards tiró la toalla visiblemente enfadado y se marchó a los vestuarios. No estamos hablando de cualquier jugador, sino el vigésimo quinto mejor pagado de toda la liga. Tan solo esta temporada cobrará un total de 45,5 millones de dólares. Un jugador de gran calidad en lo deportivo, pero con un pésimo comportamiento.

La realidad es que el jugador cumplió en el choque, con 30 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en más de media hora en pista. Aun así, los Timberwolves llevan un tiempo viviendo en la irregularidad, con rachas positivas y negativas de manera constante. Lo que está claro es que situaciones como la que provocó Edwards no favorecen a que la tensión en el vestuario disminuya.

Su entrenador, Chris Finch, habló con los medios de comunicación después del partido y no evadió el tema estrella. "Obviamente estaba frustrado con la actuación y con razón, pero debería quedarse en la cancha y alentar a su equipo". Un toque de atención discreto con el que muestra su opinión sin ofender en exceso a la principal estrella del equipo.

Anthony Edwards celebra con Minnesota / @Timberwolves

La situación recuerda a un ejemplo que se ha vivido en España hace pocos meses. Concretamente en el fútbol, cuando Vinicius Jr, jugador del Real Madrid, tomó una decisión similar cuando fue cambiado por Xabi Alonso en El Clásico. Una actitud que, sin lugar a dudas, no favoreció al equipo en los siguientes partidos y aumentó la tensión. Los Timberwolves no quieren pasar por lo mismo.

Varias multas en la NBA

Anthony Edwards ya ha tenido varias polémicas en la NBA que han acabado en sanción. Además de su mal comportamiento, también es conocido por su lenguaje soez. La estrella de los Wolves está cerca de llegar a un millón de dólares en multas. La última de la temporada pasada fue en Los Ángeles, cuando se encaró con un aficionado, en este caso defendiendo a su compañero Rudy Gobert.

Más de 400.000 dólares tuvo que pagar Edwards la temporada pasada a la NBA. Un total de siete multas en menos de un año. El enfado con su entrenador no será sancionado por la liga norteamericana, ya que se trata de un problema de franquicia, que no parece que vaya a castigar al jugador sin jugar o en el apartado económico. La misma reacción que el Real Madrid.