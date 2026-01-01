El español Ndiaye, despedido de la NBA en nochevieja tras anunciarse su grave lesión

El 31 de diciembre es generalmente un día de celebración. En la NBA, es un día de competición, y también decisiones. Los Atlanta Hawks anunciaron, esta pasada Nochevieja, el corte del ala-pívot español Eli John Ndiaye.

El senegalés tenía un contrato 'two-way' con la franquicia de Georgia, aunque estaba en dinámica de su equipo filial en la G-League, los College Park Skyhawks, y no llegó a debutar con el primer equipo. Ndiaye sufrió, este mes de diciembre, una grave lesión en el hombro que le obligó a tener que pasar por quirófano y ser baja lo que resta de temporada.

Ex del Real Madrid, con 21 años y con 2,04 metros, dio el salto a los Estados Unidos este verano tras formarse en la cantera del equipo merengue desde los 13 años. Ndiaye había disputado ya varios partidos con el primer equipo blanco y decidió dar el salto tras vencer su contrato.

"En mi último año hablé con mi agente. Había muchas ofertas en Europa, pero quería dar este paso y venir aquí, a la NBA, para mejorar físicamente y crecer en mi juego", decía recientemente en una entrevista con Gigantes del Basket. "Atlanta me ofreció esta oportunidad y pensé: '¿Por qué no?'. Vine para trabajar y preparar mi futuro. Espero que llegue mi momento".

Esta temporada, en la G-League, había promediado unas estadísticas de 8,1 puntos, 6,9 rebotes, 1,4 asistencias y 26,2 minutos en nueve partidos jugados.

En su lugar, los Hawks han anunciado la contratación de RayJ Dennis en otro contrato 'two-way'.