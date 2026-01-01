NBA
El español Ndiaye, despedido de la NBA en nochevieja tras anunciarse su grave lesión
Los Atlanta Hawks anunciaron que cortan al ex del Real Madrid y fichan a RayJ Dennis
El 31 de diciembre es generalmente un día de celebración. En la NBA, es un día de competición, y también decisiones. Los Atlanta Hawks anunciaron, esta pasada Nochevieja, el corte del ala-pívot español Eli John Ndiaye.
El senegalés tenía un contrato 'two-way' con la franquicia de Georgia, aunque estaba en dinámica de su equipo filial en la G-League, los College Park Skyhawks, y no llegó a debutar con el primer equipo. Ndiaye sufrió, este mes de diciembre, una grave lesión en el hombro que le obligó a tener que pasar por quirófano y ser baja lo que resta de temporada.
Ex del Real Madrid, con 21 años y con 2,04 metros, dio el salto a los Estados Unidos este verano tras formarse en la cantera del equipo merengue desde los 13 años. Ndiaye había disputado ya varios partidos con el primer equipo blanco y decidió dar el salto tras vencer su contrato.
"En mi último año hablé con mi agente. Había muchas ofertas en Europa, pero quería dar este paso y venir aquí, a la NBA, para mejorar físicamente y crecer en mi juego", decía recientemente en una entrevista con Gigantes del Basket. "Atlanta me ofreció esta oportunidad y pensé: '¿Por qué no?'. Vine para trabajar y preparar mi futuro. Espero que llegue mi momento".
Esta temporada, en la G-League, había promediado unas estadísticas de 8,1 puntos, 6,9 rebotes, 1,4 asistencias y 26,2 minutos en nueve partidos jugados.
En su lugar, los Hawks han anunciado la contratación de RayJ Dennis en otro contrato 'two-way'.
