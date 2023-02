Tobey: “Si seguimos jugando como equipo estaremos en la Final Four”

El esloveno Mike Tobey asegura a SPORT que “luchar por la Euroliga con el Barça es un sueño” “Mi rol en el Barça es un poco diferente, aunque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y espero hacerlo con títulos”, dijo el pívot azulgrana de 28 años

Mike Tobey (Nueva York, 1994) ha fichado por una temporada por el Barça, con el que está viviendo una experiencia única después de su paso por el Tenerife y el Valencia Basket. Tras ganar la Intercontinental y la Eurocup, el sueño del pívot de 28 años y 2,13 es poder levantar la Euroliga con el Barça, en una temporada donde alterna más apariciones en la Euroliga que Liga Endesa

¿Cómo estás viviendo tu experiencia con el Barça?

La verdad es que hasta el momento, muy bien. Siempre tuve la ilusión de jugar en un equipo grande como el Barça y me siento muy a gusto en el equipo.

Supongo que la Copa fue una decepción para todos…

La Copa era uno de los objetivos marcados a principio de temporada, pero no lo hicimos bien, pero lo bueno es que tenemos más oportunidades de ganar dos grandes títulos así que nos hemos centrado en ello, pensando solo ya en el futuro.

¿Te sorprendió la llamada del Barça este verano?

Si, porque no tenía en mente poder jugar en un equipo como este, con tantos jugadores de tanta calidad, pero cuando surgió la oportunidad y no me lo pensé dos veces.

La Euroliga, un sueño

Has pasado por Tenerife y Valencia. ¿Notas la diferencia de jugar allí y hacerlo ahora en el Barça?

Si, en los dos clubs tuve la oportunidad de ganar títulos y me trataron muy bien, pero Barça es Barça y luchar por la Euroliga con el Barça es un sueño. Tenemos una gran oportunidad este año, lo tengo muy claro.

El estadounidense con pasaporte esloveno está convencido que este Barça luchará por la Euroliga | DAVID RAMIREZ

¿Te ves alcanzando la Final Four?

Sin duda. Tenemos el talento para llegar aunque todavía pueden pasar muchas cosas. Los otros equipos la quieren ganar también, pero tenemos nuestra oportunidad si seguimos jugando como equipo.

Has jugado más partidos de Euroliga que Liga Endesa. ¿Es difícil mantener la concentración para rendir en el momento que toca?

Mi rol es diferente este año al que estaba acostumbrado anteriormente, pero me gusta también. Cada cosa que me llega nueva lo considero como un reto y estoy aprendiendo mucho de la situación que estoy viviendo. Quiero seguir aprendiendo y ojalá ganemos cosas.

¿Qué es lo que más te impresiona de este Barça?

Pues que somos un equipo. No importa quién anota los puntos. Un día puede ser Mirotic, otro día Laprovittola, o Abrines si miras la ficha, normalmente acaba muy igualada. Eso es una buena señal de que formamos un buen equipo.

Olympiacos y Madrid, peligrosos

¿Ves conjuntos superiores al Barça en esta Euroliga?

Yo no diría superior, pero equipos que estarán arriba al final sí hay algunos como Olympiacos está jugando muy bien, también esperas al Madrid…y nosotros, por supuesto. Este año la Euroliga está muy igualada.

Tobey está convencido de poder frenar a todos los rivales que les vienen por delante en Europa | DAVID RAMIREZ

Tu eres un pívot un poco diferente, te gusta jugar más de cara al aro…¿Es natural o porque te has adaptado a tu físico?

He cambiado mi estilo de juego desde que era pequeño. Entonces, como era el más alto, siempre jugaba dentro, pero el juego ha cambiado y el baloncesto se juega mucho por fuera y he cambiado. Juego mucho más tiempo fuera aunque me gustan los dos. Como juego de cuatro, siempre estoy mucho más fuera.

La Copa no fue como pensábamos pero estamos jugando un buen baloncesto y estamos llegando a los play-offs y es el momento de hacerlo en plena forma

¿Saras te pide que siempre estés jugando de cara al aro?

Si, pero es normal porque de cuatro lo que produces es espacio para el equipo, pero también se puede sacar ventaja de mi rapidez ante ‘cincos’ mucho más lentos. Necesito utilizar todas mis ventajas que me da mi físico.

Saras quiere ganar

¿Saras es tan exigente con los jugadores como se ve desde fuera?

Si, pero es normal porque su motivación es ganar todos los partidos. Lo puedes ver en su cara y en sus gritos que ganar es lo más importante para él y para nosotros también.

¿Crees que a este Barça le falta en algunos momentos más tensión competitiva?

No sé, es verdad que tenemos un problema a la hora de cerrar los partidos, aunque no sé si es mala suerte o qué, pero lo hemos hablado en grupo y necesitamos mejorar este tema. Ojalá lo solucionemos bien. Ante el Mónaco la cosa ya fue diferente.

¿Cómo ves al Barça ahora mismo?

Lo veo muy bien. La Copa no fue como pensábamos pero estamos jugando un buen baloncesto y estamos llegando a los play-offs y es el momento de llegar en plena forma.

¿Los próximos tres encuentros de Euroliga parecen muy importantes, no?

Primero el Zalgiris, que lo está haciendo muy bien y luego nos medimos a Olympiacos y Fenerbahçe que luchan por lo mismo que nosotros. Tres partidos muy duros.

Camino del Mundial

Además del Barça, parece que vas a tener un puesto en la selección de Eslovenia de cara al Mundial del próximo verano…

Yo creo que sí (ríe). Es una experiencia muy interesante que he podido vivir en unos Juegos Olímpicos y también en el pasado Eurobasket. Ya que con Estados Unidos era imposible, jugar con Eslovenia era una opción muy interesante y estoy disfrutando mucho de esta oportunidad.

Quién no estará es Laprovittola con Argentina, que quedó fuera…

Si, estaba muy afectado a su vuelta. Yo le dije para animarle que tendría el verano libre, pero creo que no le convenció demasiado.

¿Ya te sientes medio español?

Llevo mucho tiempo aquí, y es que me siento muy integrado y feliz de vivir en este país. Nunca pensé que jugaría lejos de Estados Unidos y ahora casi me siento más de Europa, ya que además mi esposa es tinerfeña.

Ya veo que vas a seguir mucho tiempo en Europa…

Espero que sí y ojalá lo pueda hacer más tiempo en el Barça, porque me siento muy feliz en Barcelona. Nos encanta la ciudad y la oportunidad de disfrutar de este club.