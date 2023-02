Leandro Bolmaro no volverá al Barça esta temporada

El base argentino, que se encuentra actualmente sin equipo tras ser cortado por Utah Jazz de la NBA, no volverá a vestir de azulgrana al menos en la actual temporada El Barça no se plantea incorporar a ningún jugador, ya que tiene ocupadas todas la fichas disponibles

El jugador argentino Leandro Bolmaro no fichará por el Barça durante esta temporada tras no haber llegado a un acuerdo. El base, que se encuentra actualmente sin equipo tras ser cortado por Utah Jazz de la NBA, no volverá a vestir de azulgrana, al menos en la actual temporada.

El plazo para inscribir nuevos jugadores en la Euroliga acaba este miércoles 1 de marzo, pero el Barça no se plantea incorporar a ningún jugador, ya que tiene ocupadas todas la fichas disponibles según el propio club, y tampoco tiene suficiente presupuesto.

Bolmaro abandonó el Barça en el setiembre de 2021 dirección NBA, donde ha tenido una escasa participación. En su primera temporada con Minnesota Timberwolves disputó 35 partidos con 6,9 minutos de media. En verano del 2022 fue traspasado a Utah Jazz, pero su suerte no ha cambiado, ha jugado 14 partidos, con una media de 4,9 minutos y 0.4 puntos.

Ahora, tras ser rescindido por los Utah Jazz y la negativa del Barça, el argentino sigue buscando un equipo para poder terminar la temporada jugando y mostrando su potencial.