Juanfran responde a Morata: "Los árbitros no tienen nada en contra el Atleti, eso son excusas"

El Atlético de Madrid volvió a tropezar en casa. En esta ocasión, contra el Rayo Vallecano (1-1). Los de Andoni Iraola rescataron un punto en el derbi madrileño con un gol de penalti de Radamel Falcao al final del partido. Los rojiblancos no quedaron nada satisfechos ni con con el resultado ni con los árbitros. Tras el encuentro, el autor del tanto de los locales, Álvaro Morata, habló con recelo sobre la actuación de los colegiados y el uso del VAR en los juegos de su equipo. "Está bien que te digan que es una herramienta para ayudar, pero es su criterio totalmente", declaró el delantero sobre el videoarbitraje.

"Yo personalmente no entiendo nada, porque nuestras cosas ni se miran y dentro del área nuestro, cuando defendemos, se mira todo, incluso cuando atacamos se mira todo, revisan todo", agregó Morata. Ante tales declaraciones, el ex lateral colchonero, Juanfran Torres, opinó de manera bastante diferente y afirmó que "es una excusa" insinuar que hay mala intención de los árbitros cuando pitan al equipo de Simeone. “El árbitro se puede equivocar como nos equivocamos nosotros, por eso no creo que haya nada en contra, eso son excusas. Desde el Atlético de Madrid, nuestro apoyo total a los árbitros”, replicó el ex internacional español.

Sobre el empate a un gol contra el Rayo, Juanfran declaró que "no se pueden escapar más puntos en el Metropolitano" en referencia al gris rendimiento en casa del conjunto rojiblanco. Esta temporada, en liga, los de Simeone solo han ganado dos de sus cinco partidos como local. "Espero que de aquí a final de temporada, si queremos optar a conseguir títulos, los jugadores sean conscientes de que en casa deben ser tres puntos sí o sí cada semana, y luego fuera intentar por supuesto ganar”, afirmó el ex futbolista.

“El equipo venía jugando mejor después de dos partidos muy buenos, con una dinámica que tenía contento al aficionado, y este martes fuimos mejores que el Rayo y pudimos matar el partido, pero no lo hicimos por pequeños detalles, así que cuanto menos hablemos de los árbitros, mucho mejor. Veníamos con resultados mejores que el de ayer, aunque al final 'el Tigre' nos empató, pero en estos dos últimos partidos venía un cambio en el Atleti y hay que quedarse con eso”, analizó Juanfran sobre el rendimiento del equipo.

SU OPINIÓN SOBRE JOAO Y SIMEONE

Otro de los temas sobre los que habló Juanfran Torres fue el de Joao Félix. Ha trascendido que el portugués no está a gusto en el Atleti por su falta de minutos y poca confianza de Simeone. Sobre la situación del fichaje más caro de la historia rojiblanca, la leyenda atlética fue sincero: "No me gustó mucho en partidos anteriores". No obstante, Juanfran añadió que confía en él y que "si sale como en San Mamés contra el Athletic" esa situación cambiará. "Confío en João, es un jugador muy importante para nosotros, sé que es un buen chico, y lo que más queremos es que esté feliz. Sea un minuto o sean noventa, él tiene que saber y entender que se tiene que dejar la vida por este escudo, correr y trabajar”, argumentó el madrileño.

Respecto al entrenador rojiblanco, Juanfran también dedicó algunas palabras. "Yo confío en el 'Cholo', ojalá siga muchos años porque yo soy 'cholista' y lo he sido y lo seré siempre, pero eso no quiere decir que en el futuro su etapa se acabe. Lo que hay que hacer es apoyar al equipo siempre, dejando las individualidades, estemos fuera o dentro del club”, dijo el ex defensor. “Si algún día se tiene que acabar su etapa, pues se acabará, como acabó mi época, la de Godín, o la de Gabi, porque el Atlético de Madrid está por encima de cualquier jugador, de cualquier entrenador, y seguirá siendo grande esté quien esté”, concluyó el otrora capitán colchonero.