Un famoso extenista anuncia que padece cáncer de piel

Cuando el cáncer llega a la vida de cualquier persona, su día a día se ve alterado. Es una enfermedad que se ha visto en aumento progresivo durante los últimos años. Según cifras de la Asociación Española contra el Cáncer, el año pasado aparecieron 290.175 casos nuevos en España. Entre los tipos más frecuentes están el colorrectal, el de próstata, el de mama o el de pulmón.

Ahora, el extenista profesional Andy Roddick, que llegó a ser número 1 del Ranking ATP en 2003 y se retiró en el año 2012, ha anunciado en su pódcast 'Served' que padece cáncer de piel: "He tenido que lidiar con varios tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar, me extirparon un tumor de células escamosas del labio, probablemente hace cinco o seis años, nunca he hablado de eso".

El estadounidense ha comentado en el programa que antes de grabarlo, había ido a hacerse un tratamiento de láser en la cara: "Es por eso por lo que me veis así a través de Youtube, como si me hubiera peleado".

El extenista ha aconsejado a sus seguidores que utilicen protector solar: "Apesta. Creo que voy a ser una especie de hacha de guerra general para el resto de mi vida. No voy a entrar en la parte de 'ay de mí', porque no pasa nada, todo está bien, pero usa protección solar. Pongan protección solar a sus hijos, sobre todo si son jugadores de tenis. El problema no se presentará cuando el niño tenga ocho años, pero podría presentarse cuando ese niño haya crecido y tenga 38".

Protect your body, it takes you everywhere ☀️ pic.twitter.com/SrP1II6o0a — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) May 9, 2024

Roddick ha explicado que su estado de salud va mejorando: "Prados más verdes por delante. Tengo la costumbre de hacerme revisiones una y otra vez. De momento, todo va bien".