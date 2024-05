El City quiere la Premier ante un Tottenham indeciso

"Todo se reduce a curarnos como equipo o a desmoronamos, jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final". La arenga de Tony D'Amato, encarnado por Al Pacino, se ha usado hasta el cansancio en vestuarios profesionales para que los deportistas salgan con el mismo espíritu que los de 'Any Given Sunday' (1999). Es el aura que espera Pep Guardiola de los suyos ante el Tottenham (21.00H), consciente de la trascendencia del partido que tienen pendiente en Londres. Un resbalón significará servir la Premier en bandeja al Arsenal para la última jornada liguera a disputarse el fin de semana.

"Sabemos que si no ganamos, no conseguiremos la Premier League. Eso es lo que tenemos que hacer para entender realmente qué tipo de equipo somos. Solo tenemos una opción: ganar el juego. A partir de ahí, todo es posible", puntualizó Pep en conferencia de prensa. No deja lugar a dobleces en el ánimo, llevando consigo a sus jugadores a la exigencia necesaria para volver a ganar a un Tottenham al que ya vencieron en la FA Cup este año: "Sabemos lo que nos jugamos. Tener una oportunidad en casa depende de nosotros. Esa es nuestra mentalidad".

Clichés aparte, la primera de las dos finales que tiene el City para su cuarto título liguero consecutivo la tendrá que afrontar con la baja de Nathan Aké, que cayó lesionado durante el duelo ante el Fulham en la goleada del fin de semana, aunque su lugar de rotación no es necesario ante el gran rendimiento de Gvardiol en el carril zurdo. Por su parte, Jack Grealish se espera de vuelta tras su ausencia por enfermedad. Al frente, los locales agotan sus camillas con varios lesionados: Richarlison, Werner, Solomon, Davies o Udogie son algunos de los no disponibles.

"NUNCA LO ENTENDERÉ"

La matemática es sencilla. El City, con 85 unidades, tiene una menos que el líder Arsenal (86)... pero también cuentan con la baza del duelo pendiente a resolver ante los 'spurs'. Si ganan, se pondrán delante de los 'gunners' para afrontar la fecha final ante el West Ham en el Etihad Stadium. Los de Mikel Arteta, entonces, necesitarán a Dios y ayuda para que, ganando al Everton, sean los campeones. Sus opciones dependen, directamente, de su enemigo más íntimo, encomendándose al daño que pueda hacer el cuadro de Ange Postecoglou a los mancunianos este martes.

El entrenador griego, sin embargo, no puede comprender la disyuntiva de algunos aficionados pretendiendo que se dejen ganar para la tristeza del eterno enemigo. "Para mí, no lo entiendo, nunca lo entenderé", dijo. "Entiendo la rivalidad, fui parte de una de las más grandes del mundo en los últimos años con Celtic y Rangers , pero nunca he entendido ni entenderé si alguien quiere que su propio equipo pierda", puntualizó Postecoglou.