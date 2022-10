Zarpazo del Rayo al Atleti en el descuento

Un gol de Falcao, de penalti, da un punto merecido a los de Vallecas en el Metropolitano Los de Simeone jugaron con fuego en la segunda mitad y dejaron escapar el triunfo

La noche apuntaba a otro clásico triunfo del Atlético de Madrid. 1-0, sin brillo, sufriendo hasta el final para cerrar el partido. Lo parecía, hasta que Giménez sacó a pasear el brazo y provocó un penalti que era un caramelo para un 'tigre' famélico. Falcao volvió a marcar ante la afición colchonera, pero esta vez con otra camiseta para rascar un punto, merecido, para el Rayo. Un zarpazo en el descuento.

FICHA TÉCNICA LaLiga ATM 1 ________________ 1 RAY ALINEACIONES Atlético Grbic; Nahuel, Savic, Giménez, Reinildo; De Paul (Saúl 76'), Witsel (Correa 61'), Kondogbia, Lemar (Carrasco 40'); Griezmann, Morata (Cunha 61'). Rayo Dimitrievski; Balliu, Catena, Mumin, Fran García; Valentín (Camello 61'), Ciss (Nteka 88'); Isi Palazón (Unai López 88'), Pozo (Comesaña 46'), Álvaro García (Muñoz 80'); Falcao. Goles 1-0 M.20 Morata; 1-1 M.90 Falcao (p.). Árbitro Iglesias Villanueva (gallego) T.A.: Savic (47'), Saúl (88'), Giménez (90'). Incidencias Estadio Cívitas Metropolitano

No fue una mala primera mitad del Atlético de Madrid. Tampoco brillante. El Rayo Vallecano apenas inmutó la portería de un Grbic que estaba bajo palos del Metropolitano una noche más tras la no recuperación de Jan Oblak. El portero croata fue un espectador más de un Atleti que fue de menos a más con el paso de los minutos. En parte, gracias a Griezmann.

El francés marcó el ritmo del conjunto de Simeone que encontró en la presión adelantada su mejor aliado. Fue Antoine el que forzó el error en la salida de balón del conjunto de Vallecas, el que se sacó de la chistera un centro sensacional y el que abrió el camino para un Morata que remató de primeras para batir a un Dimitrievski vendido ante la situación.

Ya tenía el camino despejado el Atleti que encajaba una mala noticia cerca del descanso. Lemar debio notar algún tipo de molestia física porque se tiró al suelo y pidió el cambio. El francés, que volvía hoy a la titularidad, fue sustituido por Carrasco minutos antes del intermedio. A un mes del Mundial, cualquier mala sensación acaba en sustitución.

Cambio como el que hizo el Rayo Vallecano tras pasar por los vestuarios. Iraola buscó más chispa arriba y dejó en la ducha a Pozo para dar entrada a Comseaña. Mejorór el equipo vallecano que pudo poner las tablas en el marcador nada más empezar el segundo tiempo con un remate de cabeza de Ciss que se marchó muy cerca del palo izquierdo de la portería de Grbic.

Y aunque parecía que el Atleti controlaba el partido, el resultado seguía siendo mínimo y peligroso. A punto estuvo Camello de recordarlo, cedido precisamente por los rojiblancos. El canterano encontró el camino central y su tiro raso lamió el palo. Buen susto y momentos de apuro cuando restaban 20 minutos para el final. Y menos mal para los intereses del Metropolitano que Falcao, especialista en esas acciones, falló en la conexión del tiro dentro del área.

A Griezmann le anularon el 2-0 por un fuera de juego claro y desde el VAR vieron el penalti clarísimo por manos de Giménez ya en el 90'. Tomó la responsabilidad Falcao y esta vez no falló. No lo celebró, aunque ganas no le debían faltar. El Rayo sacó un punto del derbi madrileño. Y más que merecido.