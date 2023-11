Alexis Sánchez desvela el equipo en el que le gustaría jugar

El delantero chileno aseguró que la Liga MX le llama mucho la atención por la fuerte pasión de los aficionados El jugador del Inter quiere cerrar su etapa europea fichando por el América

El delantero ex azulgrana, Alexis Sánchez, desveló su posible destino para finalizar su carrera. En una entrevista para 'TUDN' con el legendario Iván Zamorano, el actual jugador del Inter de Milán aseguró que le llama mucho la atención la liga mexicana. Las mejores apuestas de fútbol.

Con la fuerte pasión de los aficionados como uno de los principales atractivos, Alexis Sánchez no descartó acabar jugando en la Liga MX: "Sí, me gustaría, el otro día estaba hablando con un amigo, no sé, me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas, me gustaría, no sé cuándo".

Además, el delantero chileno señaló al Club América como un destino favorable a sus gustos: "Hay varios (equipos) que conozco, Pachuca, América, me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado también Diego Valdés".

El América gusta mucho en Chile

El mencionado Diego Valdés es compañero de Alexis Sánchez en la selección chilena, además de ser considerado uno de los mejores jugadores extranjeros de la Liga MX. Parece que Alexis Sánchez sigue los pasos de su compatriota Arturo Vidal, quien mostró su interés por jugar en el América en diferentes ocasiones después de una gran carrera en el fútbol europeo. Sin embargo, Vidal no ha conseguido firmar por el club mexicano hasta el momento.

Si finalmente Alexis Sánchez consigue su propósito, el delantero chileno cerrará su etapa en el fútbol europeo después de jugar en el Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marsella.