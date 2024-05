Xavi: "La intención no era que Vitor Roque viniera en diciembre"

Vitor Roque ha sido uno de los nombres propios de las últimas semanas de competición del FC Barcelona. Xavi Hernández no le ha concedido minutos en el tramo final del curso y para varios sectores del entorno del club blaugrana ha sido difícil de entender que un futbolista por el que se hizo una inversión tan importante en un momento tan delicado a nivel económico no tenga ni una participación residual.

Xavi fue preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa previa a la visita del Barça al Almería en el Power Horse Stadium y argumentó que "la intención no era que Vitor Roque viniera en diciembre". "El plan era que se quedase allí y siguiera creciendo. Se abrió la opción con las lesiones de Gavi y Balde. Para su formación, creímos que era lo mejor. Hay un debate que, para mí, no tiene sentido. Es un jugador en formación. Hay futbolistas que están por delante de él, así lo entiendo yo. Ha pasado toda la vida con futbolistas jóvenes", reflexionó.

Desde que llegó al Barça, Vitor Roque ha disputado solo ha disputado 310 minutos repartidos en 13 partidos. Ha marcado dos goles, uno de ellos muy importante (fue el tanto de la victoria liguera frente a Osasuna), pero no se ha asentado ni el once de Xavi ni en el fondo de armario. Encadena cinco encuentros sin participar ni un segundo. De hecho, no juega desde la visita al Cádiz que tuvo lugar entre la ida y la vuelta de la eliminatoria de cuartos de la Champions League contra el PSG.

Veremos si en las tres jornadas restantes de Liga, el brasileño tiene la oportunidad de volver a enfundarse la elástica azulgrana y demostrar que tiene nivel para ser importante en el Barça en un futuro. De momento, el club catalán tiene muy clara su postura de cara a la próxima temporada: debe salir y crecer para ganarse un hueco en la plantilla.