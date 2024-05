Scolari cree que el Porto sería el destino ideal para Vitor Roque

La situación de Vitor Roque sigue sin estar nada clara. Los azulgranas lo quieren ceder tras no convencer a Xavi Hernández, pero su entorno avisa de que si no se queda en Barcelona quiere salir del club en forma de traspaso definitivo.

Luiz Felipe Scolari, quien levantó en 2002 el Mundial como seleccionador de Brasil, también entrenó al Vitor Roque en año 2022, cuando el brasileño aún estaba en Athletico Paranaense. El entrenador, actualmente sin equipo, habló de la joven promesa azulgrana en una entrevista en 'A Bola': "Tuve el privilegio de trabajar con él y era un chico de ensueño. Quien vio entrenar al Athletico Paranaense se dio cuenta enseguida de que estábamos ante un as, un jugador con unos recursos técnicos superiores a la media. Es un talento natural y era natural que fuera codiciado por los grandes clubes europeos. Llegó a Barcelona con una ambición enorme, le dije que tuviera los pies en la tierra y que volara, pero desde enero las cosas no van bien", reveló Felipão.

Vitor Roque celebra su gol contra el Cruzeiro / Twitter / @Brasileirao

El técnico brasileño cree que el FC Barcelona no valoro bien al jugador y se pensaban que era un jugador técnico, con regate. Pero Vitor no es ese tipo de jugador, según Scolari, el delantero es "una fiera del área. Potente y un rematador natural. No es el típico futbolista que asociamos al Barça".

Posible llegada al Oporto

Uno de los destinos que ha sonado con más fuerza para el brasileño es el Oporto de Andrés Vilas-Boas y Andoni Zubizarreta. Scolari cree que "el FC Porto sería un club ideal para sostener su crecimiento, porque podrá marcar más goles si puede jugar en el lugar donde es letal: en el área".

"Tiene un estilo de juego muy parecido al de Gabriel Jesús, que cuando dejó el Palmeiras también tuvo un tiempo para adaptarse al fútbol inglés y especialmente al Manchester City. Creo que son muy parecidos en su forma de jugar y estoy seguro de que si el FC Porto logra quedarse con él le darán muchas alegrías a su afición. No tengo ninguna duda" afirmó el técnico.

Vitor Roque junto a Scolari cuando los dos estaban en el Athletico Paranaense / José Tramontin/athletico.com.br

Otro de los motivos por los cuales Scolari cree que Vitor Roque se sentiría mejor en Oporto es el idioma. En Portugal podría hablar su propia lengua y la cantidad de brasileños que hay en el club de Do Dragao.