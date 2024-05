Xavi habla claro al culé: "La situación es muy difícil, pero se intentará competir con el Madrid"

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, fue claro y contundente sobre el futuro que le espera al Barça. Xavi lanzó un mensaje de realismo total ante la dificultad que tiene el club para fichar mientras que el Real Madrid podría atar la llegada de Mbappé: "Vamos a intentar competir con el Madrid y con los rivales europeos, pero está claro que la situación es muy difícil por el tema económico en el tema de los fichajes. Se debe hablar claro y las cosas están así".

Xavi incidió en que "la situación de ahora no es la misma que la de hace 25 años cuando un entrenador pedía a este, este y este y se lo traían sin problemas. Ahora esto no puede ser y nuestros rivales están en muchas mejores condiciones que nosotros en el tema del fair-play. Eso es un handicap importante para competir, pero que nadie dude que lo vamos a intentar".

El mensaje de Xavi al barcelonista fue muy directo: "No estamos en una situación económica buena y hay que ser claro. Yo lo he entendido como jugador y tenemos claro que no nos rendimos, pero no podemos competir con las mismas armas. El culé debe entender que aquí se necesita tiempo, calma e intentar buscar el máximo de estabilidad para seguir creciendo. Son tiempos complicados pero vamos a seguir luchando".

Pese a todo, el técnico espera competir mejor: "El año pasado competimos bien con nuestras armas y este año se nos ha escapado por muy poco, por detalles. Hay jugadores que están en crecimiento y seguro que nos van a dar mucho. Ese es el camino y el intentar mejorar a base de fichajes".