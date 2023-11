Tensión entre Isco y el Betis para su renovación: "No estamos más cerca"

Al entorno del jugador no ha gustado nada que el club filtre los detalles del contrato y de las negociaciones El representante de Isco asegura que han recibido una oferta de renovación, aunque contestarán con una contraoferta

Isco Alarcón ha vuelto a ser el mago que enamoró a toda Europa. Después de quedarse sin equipo y pasar por el peor momento de su carrera, Isco ha recuperado su sonrisa tras fichar por el Betis. El mago de Arroyo de la Miel ha sido el mejor jugador del conjunto verdiblanco en lo que llevamos de temporada. Es por eso que ambas partes quieren renovar su compromiso, aunque parece que las negociaciones están más tensas que nunca.

En el entorno del jugador no han gustado nada las filtraciones del Betis de los detalles de su contrato y de las negociaciones que están llevando a cabo. Y es que, la parte del jugador no ve la negociación tan avanzada como aseguran desde el club verdiblanco.

“Se ha publicado que tenía unos fijos y unos variables, que eran 25 partidos, han hablado incluso hasta de la cláusula de rescisión... A mí me ha parecido todo esto un poco surrealista y ya se lo he dicho al Betis. Si nosotros no lo hemos dicho, lo lógico es que es el Betis el que ha filtrado unas condiciones que yo creo que ahora le perjudican a él. Porque Isco cuando llegó, diez millones de cláusula era mucho, pero Isco en este momento en el que está, diez millones no es dinero. Y eso yo creo que puede enturbiar un poco el tema”, desveló anoche el representante de Isco, Pedro Bravo, en 'El Chringuito'.

Asimismo, aunque el representante de Isco ha asegurado que ambas partes están destinadas a llegar a un acuerdo para la renovación, las negociaciones no parecen estar en su fase final. Además, Pedro Bravo aseguró que ya recibieron una oferta de renovación por parte del Betis, aunque contestarán con una contraoferta: “No estamos más cerca. Ellos hicieron un planteamiento que hemos estudiado y ahora es el momento de que presentemos una contraoferta”.

Isco está cerca de cumplir los 25 partidos pactados con los que su vínculo como bético se ampliaría hasta el 30 de junio de 2025, pero el club quiere renovarlo cuanto antes para contar con él hasta 2026.

Isco, el rey de los MVPS

En Sevilla nadie duda que Isco Alarcón ha sido el mejor jugador del Betis en lo que llevamos de temporada. Sin embargo, sí que dudan de Luis de la Fuente, quien no ha convocado aún a Isco pese al espectacular rendimiento que está mostrando.

El futbolista andaluz ha sido nombrado mejor jugador del partido en 9 de los 13 partidos que ha disputado con el Betis en liga. Ningún jugador de LaLiga ha conseguido tantos MVP's como él en este inicio de temporada.

Aunque sus 3 goles y 3 asistencias en 17 partidos no son números estratosféricos, Isco ha sido una bocanada de aire fresco para Manuel Pellegrini. Con la salida de Canales y las lesiones de Fékir, el futbolista del Arroyo de la Miel ha elevado mucho el nivel del Betis gracias a su calidad superdotada, así como a su capacidad para encontrar espacios en los sitios más inverosímiles. Es por eso que el Betis no puede permitirse dejar escapar a Isco Alarcón.