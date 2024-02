Los cinco fantásticos que llevan al Liverpool en volandas

Jürgen Klopp tienen a buen recaudo el ataque 'Red' gracias a jugadores como Salah, Diogo Jota, Darwin Núñez, Luis Díaz o Gakpo A cuatro puntos de distancia del Manchester City, los pupilos de Klopp están respondiendo en escenarios de máxima exigencia El talismán del Liverpool se apellida Van Dijk

Si el Liverpool es el máximo goleador de las cinco grandes ligas no es fruto de la casualidad. 63 goles que definen no solo el estado de forma de un equipo, sino también el estilo de juego y la determinación con la que afrontan cada partido. Jürgen Klopp tiene una manera de ver el fútbol que ha conseguido transmitir a sus pupilos, para que estos saquen el máximo rendimiento. Y las cosas como son, no les va nada mal.

Desde la cúspide de la Premier League todo se aprecia mucho mejor y si tienes al Manchester City, segundo clasificado, a cuatro puntos, todavía con más razón. El Liverpool ha conseguido afianzarse como el rival a batir en la pugna por una Premier League que puede volver a teñirse de color rojo, cuatro temporadas después. Para que eso se produzca deberán mantener el ritmo competitivo que están demostrando hasta final de temporada. Más apuestas aquí.

Mohamed Salah (19 goles), Diogo Jota (14 goles), Darwin Núñez (13 goles), Cody Gakpo (11 goles) y Luis Díaz (10 goles) son algunos de los responsables que están liderando al conjunto 'Red'. Y es que según 'Opta Jose', el Liverpool es el primer club de las cinco grandes ligas que tiene cinco jugadores con más de diez goles, en todas las competiciones, esta temporada.

Un rendimiento que demuestra algo importantísimo. Cuando no aparece uno, aparece otro y más de una vez varios en el mismo partido. Toda una bendición para el técnico alemán.