El gran deseo de Guardiola

En una entrevista con ESPN Brasil, Pep Guardiola ha revelado cuál podría ser su siguiente paso como técnico

Pep Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta 2025. El técnico ha afirmado en repetidas ocasiones que todavía queda mucho tiempo para hablar de una posible renovación, pero ahora el entrenador citizen ha revelado cuál podría ser su próximo paso en el mundo del fútbol.

Al ser preguntado en una entrevista con ESPN Brasil por si le queda algo por lograr en el City, Guardiola respondió: "Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir eso. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, quince años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador".

"No sé qué selección me quiere. Para trabajar en una selección, como en los clubes, es necesario que alguien te quiera", afirmó Pep entre risas. En los últimos años, el nombre de Guardiola ha sonado para varios combinados nacionales, especialmente para Brasil e Inglaterra, donde le tienen gran estima por lo logrado en el City y cómo ha cambiado el fútbol en la Premier League.

La opción de renovar con el City

Hace menos de un mes, Guardiola se pronunció también sobre una posible renovación con el Manchester City: "Creo que tenemos tiempo. Ahora me siento muy bien, como siempre, pero el futbol cambia mucho. Tengo mi opinión de que cuando te queda un año y medio de contrato es mucho, mucho tiempo en futbol mundial. Tenemos tiempo".

"Ganar te ayuda a tener más energía, cuando pierdes partidos estás más cansado", explicó Pep, en una declaración que deja en evidencia que su futuro más próximo en el club de Mánchester podría depender directamente de los resultados que logre el equipo en estas dos temporadas.