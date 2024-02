El Liverpool corrige y golea para seguir en lo más alto

El Liverpool completó en la segunda parte todo el trabajo que lo frustró en la primera, obrando una remontada exprés con goleada posterior ante el Luton Town en Anfield. El 0-1 inicial terminó en 4-1 y liderato afianzado para los 'reds' en la Premier League, abonándose a los goles de Van Dijk, Gakpo, Luis Díaz y Harvey Elliott para celebrar en una jornada marcada por la entrada de los más jóvenes como Jarell Quansah, Conor Bradley, Bobby Clark, o Jayden Danns, este último debutante en el primer equipo.

Jürgen Klopp intentó echar mano de lo mejor que tenía ante la plaga de bajas. Salah, Darwin Núñez, Alisson, Alexander-Arnold, Szoboszlai o Diogo Jota son algunos de los habitantes de una enfermería repleta. Quedaba entonces el remedio de sobrevivir ante un equipo que vendería muy cara su piel en Anfield.

En plena batalla por la permanencia en Premier League, los de Rob Edwards no perdieron la fe. Un golpe a la mesa contra el líder podía ser sinómino de jugar en la máxima categoría el próximo curso. Se aferraron así al bloque bajísimo en defensa para evitar sustos mayores.

No fue el caso, porque el sufrimiento de ver a Luis Díaz solo ante Thomas Kaminski fue bastante grande. Para su fortuna, el colombiano no tuvo la precisión necesaria y perdonó. No iba a pasar lo mismo en el campo rival, con un Luton decidido a meter la que tuvo. El rebote de Kelleher les favoreció, dejando la pelota muerta para la llegada furiosa de Chiedozie Ogbene, decretando así el sorpresivo 0-1. Recompensa que iban a guardar bajo cerrojo y caja fuerte en su propio campo.

Tocaba ponerse pala al hombro para picar. Ya por insistencia cayó la pared, aunque tardó. No fue sino hasta entrada la segunda etapa que consiguieron romper el muro llamado Luton Town. Y fue abonándose a la vía aérea, gracias a un preciso córner de Mac Allister que remató Van Dijk arremetiendo desde atrás.

Puesta la primera piedra, faltaba la segunda para completar el trabajo. Fue cuestión de recuperar posesión un par de minutos después de marcar, volver a encarar hacia el área de Kaminski y esperar a otra asistencia de Mac Allister. El argentino, con una volea, sirvió la pelota a Cody Gakpo para culminar la remontada. Luis Díaz primero y Harvey Elliott después sentenciaron el trabajo con el 4-1 final.