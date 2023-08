Rafa Nadal 'cazado' de vuelta a los entrenamientos

Nadal hizo su regreso a la pista de tenis en su propia academia, según una fotografía publicada por un aficionado en su cuenta de Instagram El aficionado elogió la dedicación de Nadal a pesar de parecer agotado al final del entrenamiento

Más de tres meses después de su última aparición en los entrenamientos y del anuncio de su baja para la temporada 2023, el icónico tenista español Rafael Nadal ha dado un paso importante en su proceso de recuperación. Este viernes, Nadal hizo su regreso a la pista de tenis en su propia academia, según una fotografía publicada por un aficionado en su cuenta de Instagram.

En la imagen compartida por el aficionado, se puede ver a Rafael Nadal en plena acción durante un entrenamiento en su academia. El aficionado elogió la dedicación de Nadal a pesar de parecer agotado al final del entrenamiento, destacando su actitud positiva.

Esta noticia es una excelente señal tanto para el campeón mallorquín como para los aficionados del tenis de todo el mundo, quienes esperan ansiosos aprovechar al máximo la última temporada del legendario jugador. Con 22 títulos de Grand Slam en su haber, Rafael Nadal ha dejado entrever en sus últimas intervenciones su deseo de competir al más alto nivel en 2024.

🚨🚨🚨🚨



Rafael Nadal has been back on the training courts for the first time in three months! 👏🥹🇪🇸



(Not gonna be sharing videos here to respect his privacy though)



📸 Paodaouria IG pic.twitter.com/FbZNY6mTQI