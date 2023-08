La suerte le da la espalda a Alcaraz en el US Open

El murciano partirá desde la zona alta del cuadro, donde puede cruzarse con nombres como los de Sinner, Zverev o Medvedev antes de la ansiada final contra Djokovic Alcaraz debutará ante el alemán Koepfer, mientras que 'Nole', que parte por una zona baja mucho más favorable, lo hará contra Alexander Muller

El último Grand Slam de la temporada ya está aquí. Flushing Medows vuelve a abrir sus puertas ante la que se espera sea una de las mejores ediciones del US Open de los útlimos tiempos, con la esperanza de poder ver una nueva final entre los dos acaparadores del panorama actual, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Un duelo que solo podría darse en una hipotetica final, aunque antes deberan recorrer un largo camino hacía a ella. Sobre todo en el caso del tenista murciano, a quien el sorteo le ha deparado un cuadro más duro que al serbio. Si bien las primeras rondas no deberían ser escollos de gran dificultad para Carlitos, las rondas finales prometen encuentros de mucho vértigo.

Si Alcaraz quiere revalidar el título conquistado el año pasado, ya sabe que deberá sobreponerse a nombres como los de Sinner, Zverev o Medvedev, entre otros, antes de poder acceder a la gran final, donde todo apunta a que sería Novak Djokovic quien se citaría en ella. Carlitos debutará ante el alemán Dominik Koepfer, para medirse después al vencedor del encuentro entre Guido Pella y Lloyd Harris.

En tercera ronda su teórico rival sería bien Daniel Evans o bien Van De Zandschulp, mientras que en cuarta todo apunta que sería el vencedor del duelo entre Cameron Norrie y Tallon Griekspoor.

Los cuartos de final apuntan a ser ya palabras mayores, con los nombres de Jannik Sinner y Alexander Zverev como hipóteticos rivales. Italiano y alemán se deberán disputar un sitio entre los ocho mejores, sin olvidarse de otros nombres como los de Murray o Wawrinka, que también parten desde la misma zona del cuadro.

Para semifinales, al igual que sucedió en Wimbledon, es Daniil Medvedev quien parte como favorito para ser el teórico rival de Alcaraz. El ruso ha vuelto a caer en la parte alta del cuadro y si consigue superar nombres como los de Rublev, De Minaur o Hurkacz, podría citarse con el murciano en una semifinal de muchos quilates.

Una zona baja con Djokovic y muchos nombres en horas bajas

De llegar a la final, es casi impensable imaginar otro escenario que no sea el de Djokovic clamando venganza por lo sucedido hace apenas unas semanas en Wimbledon. El serbio está hambriento por sumar 24º Grand Slam y a buen seguro que tiene especial ganas de reconquistar un US Open que no consigue levantar desde 2018 y que no compite desde 2020, año en el que fue expulsado por el famoso pelotazo a un recogepelotas.

'Nole' debutará ante el francés Muller y podría verse las caras con Bernabé Zapata en segunda, si el español salda con victoria su debut ante el americano Quinn. En tercera ronda se presenta Nakashima como el potencial rival, mientras que Cerúndolo o Felix Auger lo son en cuarta.

Para cuartos de final Tsitsipas y Fritz son los principales candidatos a medirse con Djokovic, en un claro salto de calidad. Casper Ruud y Holger Rune son los potenciales rivales según el orden de cabezas de serie del torneo, aunque ninguno de los dos llega en buen momento de forma. Los locales Tommy Paul y Frances Tiafoe parten desde el mismo lado y podrían ser claros aspirantes a medirse a Djokovic en unas hipoteticas semifinales.