La lluvia obliga a cancelar la jornada en el Abierto de Rio de Janeiro

El diluvio caído sobre la ciudad brasileña fuerza a la organización a detener el partido de Alcaraz El español iba ganando 6-4 y 5-3 al brasileño Mateus Alves

Un diluvio obligó a cancelar los partidos de parte de la tarde y la noche de este martes en el Abierto de Rio de Janeiro, entre ellos el que enfrentaba al español Carlos Alcaraz y al brasileño Mateus Alves.

Alcaraz, defensor del título y número dos del mundo, ganaba 6-4 y 5-3, cuando una fuerte tormenta empantanó la tierra batida de la pista Guga Kuerten, en el Jockey Club Brasileño. Al tenista español le tocaba restar ante Alves, que ocupa el puesto 556 en la clasificación de la ATP, para cerrar el partido, pero el aguacero hizo imposible sellar su clasificación para octavos de final.

"Jornada cancelada, no habrá más partidos hoy", señaló el Abierto de Río de Janeiro en su perfil oficial de Twitter. El partido se reanudará este miércoles.

Rodada cancelada. No more matches today. #RioOpen

La lluvia también interrumpió el duelo entre Fabio Fognini y el chileno Marcelo Barrios, en el momento en el que el italiano rozaba la victoria con un marcador parcial de 6-2 y 5-2 al saque. Igualmente se canceló el partido de primera ronda que enfrentaba al español Albert Ramos con el argentino Tomás Martín Etcheverry, quien se había llevado el primer set por 7-5. También estaban programados para hoy el debut de los argentinos Diego Schwartzman y Sebastián Báez ante el serbio Dusan Lajovic y el brasileño Thomaz Bellucci, respectivamente.

Las partidos cancelados hoy se jugarán este miércoles.

Programação de quarta, 22 de fevereiro #RioOpen



Quadra Guga Kuerten 16:30

Dusan Lajovic (SRB) vs. Diego Schwartzman (ARG)

Carlos Alcaraz (ESP) vs. Mateus Alves (BRA) – 6/4 5/3

19h

Thomaz Bellucci (BRA) vs Sebastian Baez (ARG)

Thiago Monteiro (BRA) vs Cameron Norrie (GBR)



(1/4)