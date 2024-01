La reacción de una soltera en 'First Dates' al conocer a su cita: "Qué incómodo"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Lucía (19 años) y Óscar (25). Al llegar, la soltera ha aparecido con un look que ha impresionado a Carlos Sobera: "¡Qué barbaridad! ¿Eso es un cinturón?". La joven ha explicado que es un cinturón que se lo ha puesto de top "porque se lo vi a una chica chulísimo en TikTok, que es muy guapa (...) A mí me gusta mucho".

Al conocerse, la comensal ha comentado que su cita no es su prototipo: "El rollo que lleva me gusta, pero no es el chico en el que me suelo fijar, que es como más pijo".

Óscar ha pedido un "vermú mezclado", a lo que Lucía ha alucinado: "¿Qué es eso? Qué culto. ¿Es lo que se pone la aceituna?". Tras esto, el soltero ha explicado que es "cultura general".

Nada más sentarse, la comensal ha mostrado sus nervios y no ha dudado en hacerlo saber: "No sé que preguntas hacer. Lo típico, perdón. Qué incómodo. Qué agobio".

Durante la cita se han ido conociendo, y han visto que son bastante diferentes, tanto en gustos como en personalidad. Además, la joven ha asegurado que Óscar es bastante más mayor que ella y no le gusta.

En la decisión final, han asegurado que no quieren tener un segundo encuentro entre ellos, ni para una amistad ni para una relación amorosa: "No ha habido nada de conexión", ha declarado Lucía.