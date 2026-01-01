Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SOCIEDAD

La advertencia de Juanma Lorente, abogado laboralista: "Esta es la lista de permisos retribuidos que tienes en 2026 en el trabajo"

El experto en derecho ha compartido un nuevo vídeo a través de sus redes sociales

Juanma Lorente, sobre los permisos retribuidos

Juanma Lorente, sobre los permisos retribuidos / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Nueva advertencia para todos los trabajadores españoles. En esta ocasión, el abogado laboralista Juanma Lorente ha publicado un nuevo vídeo en Tiktok para desvelar "la lista de permisos retribuidos que tienes en 2026 en tu trabajo". 

En primer lugar, el experto en derecho subraya que todos los permisos mencionados son pagados. Entre ellos se encuentra el permiso de 15 días por matrimonio o formalización de pareja de hecho. 

Asimismo, se contemplan cinco días de permiso en caso de ingreso hospitalario, intervención quirúrgica sin hospitalización o accidente grave de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, del cónyuge o de la persona conviviente.

También se reconoce un día de permiso por mudanza, así como dos días por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar hasta segundo grado de consanguinidad. En caso de que sea necesario desplazarse por este motivo, el permiso se amplía hasta cuatro días.

El abogado laboralista comenta que existen permisos retribuidos por el tiempo indispensable para ejercer el derecho al voto, asistir a exámenes prenatales o clases de preparación al parto, así como para realizar actos preparatorios para la donación de órganos.

Por otro lado, Lorente recuerda la existencia de un permiso relativamente reciente de cuatro días, aplicable cuando las autoridades recomienden no desplazarse al trabajo debido a una catástrofe meteorológica que pueda poner en riesgo la vida del trabajador, una medida que se incorporó tras episodios como las danas de Valencia.

Además, destaca el permiso retribuido de cuatro días por causa de fuerza mayor, una protección adicional para los trabajadores ante situaciones imprevistas.

"Básicamente, esto es para acudir a cualquier imprevisto que requiera tu presencia inmediata por motivos familiares de enfermedad o accidente", concluye el experto en derecho laboral.

