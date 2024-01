Miriam, tras conocer a su cita de 'First dates': "Lo único bonico que tiene son los ojos"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Miriam (21 años) y Aleksi (25). Al conocerse, se han dado cuenta de que su cita no es su prototipo: "No es un niño en el que me fijaría en la calle", ha comentado la soltera. Mientras que el comensal ha declarado que le gustan más mayores: "Es muy jovencita para lo que yo ando buscando".

Durante la cita se han ido conociendo, y ambos son bastante opuestos. Miriam le ha explicado que sale de vez en cuando de fiesta, algo que detrás de las cámaras ha corregido: "Es mentira. Lo he dicho para que no se asuste, pero todos los sábados estoy al pie del cañón".

La comensal no ha dudado en lanzar algunos zascas a su cita, ya que le ha visto muy parado: "Si tú eres medio sieso, yo te voy a espabilar a ti de una manera u otra (...) Lo único bonico que tiene son los ojos. Me va a matar cuando me vea (...) Es atractivo por los ojos. Para una noche loca no te digo que no, pero para una relación no".

En la decisión final, ambos han asegurado que no tendrían un segundo encuentro entre ellos porque aunque se lo han pasado muy bien en la cita, no han sentido ese feeling como para tener algo más que una amistad.