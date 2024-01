Un soltero de 'First Dates' se desespera con su cita: "Me estás agobiando, tío"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Jesús (32 años) y Raúl (31). Al conocerse, el primer soltero ha asegurado, entre risas, que su cita era Bisbal, mientras que el otro comensal ha declarado que su pretendiente "huele rico" y le ha gustado físicamente.

Raúl le ha comentado en varias ocasiones a Jesús que es muy guapo y que tiene "la cara muy bonita", algo que ha acabado agobiando al comensal: "Estás yendo demasiado rápido, te estás colando. Para un momento por favor (...) Cuando estás insistiendo, llega un momento en el que dices me estás agobiando, tío".

La pareja se ha besado en varias ocasiones en la cita, algo que ha cortado un poco el rollo a Jesús: "Cuando se ha puesto a darme besos, después del primero he dicho 'venga, tira hacia adelante', pero ese contacto físico tan cercano en la primera cita, conmigo no va".

En la decisión final, Raúl ha asegurado que tendría una segunda cita con Jesús. Sin embargo, el otro soltero ha explicado que se ha sentido muy molesto con tantos piropos: "Me he sentido bastante agobiado, a todo el mundo nos gusta que nos digan piropos, pero me he sentido agobiado con la demencia de 'eres muy guapo'".