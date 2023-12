¿Cuánto dinero tiene Britney Spears?

La artista acaba de cumplir los 42 años Jamie Spears, su padre, ha influido en su fortuna, ya que fue puesta bajo su tutela

Britney Spears ha vivido unos años muy polémicos. La cantante de 'Toxic' fue puesta bajo tutela de su padre, Jamie Spears, en 2008, tras sufrir una grave crisis. Después de varios años de proceso judicial para obtener la libertad en el juzgado, puso fin a su tutela de 13 años en 2021.

El pasado sábado 2 de diciembre, la artista cumplió 42 años. Empezó su carrera con tan solo 11 años, concretamente en el año 1992, en programas de televisión como 'The Mickey Mouse Club'.

En 1999 lanzó 'Baby One More Time', su primer álbum de estudio y el responsable de su fama. Debutó en el número uno del Billboard 2000 y se convirtió en una de las artistas mejores pagadas, tal y como señala la Recording Industry Association of America (RIAA).

El padre de Britney ha influido en su fortuna, ya que en 2008 se hizo con su tutela. Jamie declaró que en ese año, el patrimonio neto de Britney Spears era prácticamente nulo y estaba "casi sin fondos".

Según ha anunciado 'Celebrity Net Worth', Britney Spears tiene un patrimonio neto de 70 millones de dólares (unos 65 millones de euros). Estas ganancias son gracias a su carrera musical, ya que la artista ha vendido más de 100 milllones de discos en todo el mundo. Solamente en 2002 ganó 40 millones de dólares gracias a sus giras y ventas de discos.

Según el portal especializado en calcular la fortuna de los famosos, entre 2013 y 2017, Spears ganó entre 350.000 y 500.000 dólares por noche en su residencia de Las Vegas.

En agosto de 2021 terminó la tutela de Jamie, y la fortuna de la artista rondaba los 60 millones de dólares. Poco tiempo después, su patrimonio ha crecido gracias a 'La mujer que soy', un libro en el que explica sus memorias y desvela algunos de los episodios más oscuros de su vida. Este contrato ha sumado unos 15 millones de dólares.