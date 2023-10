Britney Spears desvela que tuvo un aborto de Justin Timberlake: "Él no quería ser padre"

La cantante salió con Timberlake entre 1999 y 2002 En sus memorias reveló que había abortado porque Justin no quería tener un hijo

Britney Spears se abre en canal y relata todos los detalles de su vida en una de las memorias más esperadas de 2023 'La mujer que soy' de Britney Spears, saldrá a la venta el próximo 24 de octubre. Después de que el mundo entero escuchase hablar a la cantante en junio de 2021 en una audiencia públic, Britney ha decidido destapar las incógnitas sobre su vida y contarlas de primera mano con esta biografía.

En un extracto de las memorias, Britney desvela que tuvo un abortó mientras salía con Justin Timberlake hace más de 20 años: "Si hubiera dependido sólo de mí, nunca lo habría hecho", ha escrito sobre el procedimiento. En el extracto publicado para la revista 'People', Spears reconoce que fue una experiencia traumática:

"Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre... (el aborto) fue una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida", explica entre las páginas de sus memorias. El embarazo "fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia", afirma reconociendo que habría querido formar una familia con Timberlake.

"Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", añade.

Cuando empezó a salir con la estrella Justin Timberlake en 1999, la cantante tenía 17 años. La pareja rompió en 2002 pero no está claro cuando se produjo el embarazo. Por el momento, la cantante asidúa a publicar en redes no se ha pronunciando en Instagram ni tampoco en X, tras las declaraciones de la revista 'People'.

El próximo 24 de octubre las esperadas memorias de Britney se publicarán y esclarecerán luz sobre las últimas décadas de la cantante y su divorcio de Sam Asghari. 'La mujer que soy' saldrá a la venta en formato novela y audiolibro, narrado por la actriz Michelle Williams.