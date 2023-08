Britney Spears habla por primera vez tras su divorcio: "No podía soportar el dolor"

La artista ha sido protagonista en los últimos días tras anunciarse su divorcio con Sam Asghari Britney ha escogido Instagram para hacer su primer comunicado sobre la separación

Britney Spears ha sido protagonista en los últimos días tras anunciarse su divorcio con Sam Asghari, después de 6 años de relación y 14 meses de matriomonio. La artista estadounidense no se había pronunciado desde que saltó la noticia el pasado miércoles desde el conocido medio de la farándula americana 'TMZ'.

Por otro lado, Asghari sí que se había pronunciado sobre la situación, confirmando la separación. Desde entonces, los seguidores de la cantante han estado esperando su reacción. Ahora, Britney ha escogido Instagram para hacer su primer comunicado.

En la publicación, la cantante aparecía en uno de sus clásicos vídeos, bailando y acompañando las imágenes con un texto: "Como todo el mundo sabe, Hesam y yo ya no estamos juntos", empezaba diciendo. "Pasar seis años con alguien es mucho tiempo, así que todavía sigo un poco en shock".

Sin embargo, no ha querido dar explicaciones sobre el motivo de la separación. "Sinceramente, no es asunto de nadie", expresaba. "Honestamente, ya no podría soportar más el dolor", decía admitiendo su dolor. Finalmente, Britney ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo que ha recibido estos días.

"De algún modo como telepático he estado recibiendo muchísimos mensajes por parte de muchos amigos que hace que se me derrita el corazón, y os lo agradezco". Admitía también que "durante demasiado tiempo he estado haciéndome la fuerte, y mi Instagram podía parecer perfecto, pero eso está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos. Me encantaría enseñar mis emociones y mis lágrimas y cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades".