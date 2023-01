Britney Spears estalla contra su hermana con este incendiario discurso

Ambas hermanas han tenido una relación complicada Jamie ha defendido en varias ocasiones a su padre

Recientemente os contábamos las declaraciones de Jamie Lynn Spears, la protagonista de Zoey 101 que se sinceraba sobre lo complicado que había sido su vida siendo la hermana de alguien tan famosa como es Britney Spears.

Aunque ella aseguró que se sentía muy afortunada por haber tenido una hermana como ella y que estaba orgullosa de lo que había logrado, lo cierto es que Britney no se lo ha tomado nada bien. Algo que ha hecho que estalle contra ella en las redes sociales de una manera realmente agresiva.

De acuerdo con su publicación de Instagram, ha asegurado que "¿Es difícil ser mi hermana? Pues prueba a haber sido yo", y después de eso ha pasado a relatar todas las malas experiencias que ha vivido mientras su familia disfrutaba de su fortuna y ella no era dueña ni de su propio nombre.

De esta manera, la estrella ha terminado el mensaje con un rotundo: "Sinceramente, me sorprende las dificultades que dices que has tenido al tenerme como tu hermana... siento que te sientas así, pero no vuelvas a hurgar".

Parece que la relación entre ambas hermanas se ha ido tensando cada vez más y ambas estarían cerca de romper sus relaciones.