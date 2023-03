Últimas unidades de los juegos 'The Last of Us' para PS5 al 45% de descuento

Las partes uno y dos del juego más famoso del momento, 'The Last of Us' está muy rebajado en Amazon para PlayStation 4 y 5.

'The Last of Us' es considerado como uno de los videojuegos más importantes de la historia de PlayStation. La primera parte salió al mercado en 2013, de la mano de Sony y Naughty Dog. Desde entonces, han cosechado más de 200 premios.

Y es que este videojuego va mucho más allá de una historia de zombies. 'The Last of Us' nos sitúa en una civilización postapocalíptica, donde la cepa de un hongo, llamado Cordyceps, convierte a los humanos en criaturas violentas.

En este mundo tiene lugar la aventura de Joel y Ellie, los protagonistas del juego. Joel recibe el encargo de sacar en secreto a Ellie, una joven de 14 años, de una zona de cuarentena militar. Sin embargo, lo que comienza como un encargo sencillo acaba convirtiéndose en un brutal viaje a través del país.

No solo deberás enfrentarte a criaturas horribles, sino también utilizar estrategias y sobrevivir con lo que tienes a tu alcance.

El videojuego tuvo tanto éxito que en 2020 lanzaron la segunda parte, y ahora, HBOmax ha producido una exitosa serie basada en el videojuego.

Por eso no es de extrañar que 'The Last of Us' parte I y II estén volviendo a ser un éxito de ventas. De hecho, Naughty Dog ha lanzado la versión remasterizada para PlayStation 5, que ahora está de oferta en Amazon.

'The Last of Us' parte I PlayStation 5 con 45% de descuento

La misma historia pero con gráficos mejorados, carga rápida, respuesta háptica, gatillo adaptativos y audio 3D. ¡Y con un descuento del 45%!

Quedan muy pocas unidades a este precio así que no te lo pienses demasiado y aprovecha la oferta.

'The Last of Us' parte II con 18% de descuento

Si bien es cierto que la remasterización de la segunda parte todavía no ha llegado para PlayStation 5, hay que aclarar que este juego es compatible con la consola.

La historia transcurre cinco años después de los eventos del primer juego. Ellie y Joel se han asentado en Jackson, Wyoming, en una próspera comunidad de supervivientes.

En esta segunda entrega el jugador toma el control de Ellie como la protagonista, quien emprende un viaje implacable en busca de justicia. A medida que va dando caza a los culpables uno a uno, deberá afrontar las devastadoras consecuencias, tanto físicas como emocionales, de sus acciones.

PlayStation 5 a un precio inmejorable

Si todavía no tienes la PlayStation 5, puedes conseguirla en Amazon a muy buen precio: 549,99€.