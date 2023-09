Philips tiene la tostadora más vendida para un desayuno perfecto

La tostadora Daily Collection Philips es de las más vendidas en Amazon por su excelente relación calidad-precio.

La tostadora es uno de esos pequeños electrodomésticos que no pueden faltar en un hogar. No solo para hacer las tostadas perfectas en el desayuno, también sirve para descongelar o calentar tanto pan como bollería.

Y es que elegir un buen tostador es más importante de lo que puede parecer en un primer momento. Deberá adaptarse a nuestras preferencias: El tipo de pan que solemos consumir, el uso que le vamos a dar, la potencia, el diseño...

Uno de los modelos más vendidos en Amazon por su excelente relación calidad-precio es de Philips, con dos ranuras y 8 ajustes.

¿Cómo elegir un buen tostador?

Estas son algunas de las cosas en las que nos debemos fijar a la hora de comprar un tostador.

Tamaño . La tostadora necesita un hueco en la cocina por lo que es esencial mirar las dimensiones y dónde lo vamos a colocar, ya que es necesaria una toma de corriente.

. La tostadora necesita un por lo que es esencial mirar las dimensiones y dónde lo vamos a colocar, ya que es necesaria una toma de corriente. Formato . Hay muchos tipos de tostadoras. Cerradas con ranuras superiores, verticales con rejillas, planas…

. Hay muchos tipos de tostadoras. Cerradas con Potencia . Lo ideal es escoger un modelo con una buena potencia y que sea regulable. No todos los panes necesitan la misma temperatura ni tiempo, y no a todo el mundo le gusta el pan tostado igual.

. Lo ideal es escoger un modelo con una No todos los panes necesitan la misma temperatura ni tiempo, y no a todo el mundo le gusta el pan tostado igual. Funciones extra. Las más útiles son las funciones de descongelar, la bandeja recoge migas y la extraelevación, una opción de elevar el pan manualmente para ajustar el tostado a nuestro gusto.

Tostadora Daily Collection Philips

A esta tostadora no le faltan motivos para ser un producto superventas: compacta, diseño elegante, 2 ranuras y 8 ajustes.

Tu tostadas siempre perfectas gracias a sus 2 ranuras de diferentes tamaños, una más amplia que otra, para que quepa pan de cualquier forma y tamaño.

Podrás elegir entre 8 opciones para calentar, tostar o descongelar los alimentos, para adaptarse a todas las preferencias.

Esta tostadora es muy segura. Tiene un botón de cancelar para detener el calentamiento en cualquier momento - Con protección de desconexión automática adicional para evitar cortocircuitos.

Además, la limpieza también es bastante sencilla. La bandeja recogemigas desmontable se vacía y coloca con facilidad y la cubierta para polvo mantiene las ranuras sin polvo entre usos.

También cuenta con varillas elevadoras incorporadas para poder calentar la bollería sin que se queme.

Tiene una potencia de 830 vatios, suficiente para calentar y descongelar el pan en segundos.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 16.620 valoraciones en Amazon, cuenta con una excelente nota media de 4,6 sobre 5 estrellas. Es la más vendida en su categoría dentro de la plataforma.

Los usuarios destacan la calidad de los materiales y su diseño compacto que ocupa poco espacio en la cocina.

Como es el caso Joe Razor: "Me sorprende la calidad de los materiales, no se calienta por fuera, las rejillas que se suben para colocar los panecillos para calentar o descongelar son gruesas resistentes. Las ranuras para meter las rebanadas son anchas para todo tipo de rebanadas. El tamaño de la tostadora es perfecto no ocupa mucho espacio y en la parte inferior tiene para recoger el cable".

O el caso de esta otra clienta: "La tostadora Philips ocupa poco espacio; ello es debido a que la anchura de la tostada es como la de un pan de molde grande. Dispone de 2 ranuras, recogedor de migas, función stop y el tueste del pan lo encuentro regular y rico, comparado con otro aparato que tengo. Buena relacion calidad-precio y diseño discreto, bonito para mi gusto".