Sergio Ramos medita volver al Sevilla... como inversor

La operación de venta del Sevilla FC continúa sin un desenlace claro y suma un nuevo elemento que añade complejidad a un proceso ya de por sí enrevesado. Cuando parecía que el interés del capital estadounidense marcaba el camino, la revisión exhaustiva de las cuentas del club ha alterado por completo el escenario previsto y ha enfriado, de forma notable, las expectativas iniciales.

El análisis financiero al que ha sido sometida la entidad de Nervión ha provocado una reconsideración profunda de las cifras que se manejaban en un primer momento. Las valoraciones que apuntaban a un precio elevado por acción han quedado atrás tras detectarse aspectos que reducen el atractivo económico del club para los fondos norteamericanos. Esta revisión a la baja ha devuelto la operación a un punto muy similar al de partida, reabriendo el abanico de alternativas.

En este contexto emerge una figura inesperada pero con un fuerte componente simbólico: Sergio Ramos. El defensa, formado en la cantera sevillista y uno de los futbolistas más reconocidos surgidos del club, habría comenzado a recabar información sobre la situación real de la entidad, tal como afirma 'Muchodeporte'. Se trataría, por ahora, de movimientos iniciales destinados a evaluar la viabilidad de una posible participación como inversor, sin que exista aún una propuesta formal ni un plan definido.

Sergio Ramos se encuentra libre tras salir del Monterrey / EFE

La posible implicación de Ramos no sería una incursión aislada en el ámbito de la gestión deportiva. El camero es también inversor en el club San Fernando 1940, de Tercera Andaluza Senior y presidido por Monchi. Su aparición introduce un perfil distinto al de los grandes fondos internacionales y conecta con una visión más cercana al entorno histórico del club.

Mientras tanto, la rebaja sustancial en la oferta de los inversores estadounidenses ha reactivado la llamada “tercera vía”, encabezada por empresarios locales que ven en este nuevo escenario una oportunidad para volver a posicionarse. El tablero vuelve a moverse y el futuro accionarial del Sevilla permanece abierto, con negociaciones aún lejos de cerrarse y con la sensación de que el desenlace final todavía tardará en llegar.