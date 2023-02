El gadget multifunción para escuchar música en el coche sin instalar nada

Cuesta menos de 15 euros y la alternativa más barata para escuchar música y cargar el teléfono móvil

Este lunes, 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Para poner en valor este medio de comunicación, al que se conectan cada día millones de personas, que informa, entretiene y, sobre todo, acompaña, hemos encontrado el gadget perfecto para adentrarnos en el mundo la radio en el coche, ya que es el lugar donde más horas de radio o música. Y esto es algo que conocen muy bien los que se lanzan a la aventura cada fin de semana.

Especialmente en largos recorridos, es un elemento esencial en el coche para disfrutar de un camino más entretenido y ameno, ya sea escuchando música, noticias o podcasts. Lejos quedan ya esas radios en las que sólo había dos botones: uno para el volumen y otro para el dial.

Porque las radios para coche tienen sus ventajas, claro, pero además de que tienen un precio que oscila entre los 100-200 euros, hay que tener en cuenta si son compatibles con nuestro vehículo y qué extras nos ofrecen.

Por ello, este dispositivo de la marca LENCENT, equipado con tecnología CVC, con cancelación de ruido y Bluetooth, es la solución perfecta. Cuenta con 2 puertos USB (5V-2.4A y 5V-1A) para cargar para dos dispositivos simultáneamente. Tiene protección contra sobretensión, control de temperatura inteligente, protección contra cortocircuito, lo que garantiza la carga segura de manera efectiva.

Funciona con Bluetooth

Este transmisor es compatible con la mayoría de los teléfonos móviles, así como con otros dispositivos equipados con Bluetooth. Se conecta automáticamente después de haberlo emparejado previamente. El rango de frecuencia de la radio va de 87.5 MHz hasta 108 MHz, para una experiencia de música más estable y, sobre todo, sin interferencias. Como dato, se conecta en el encendedor de cigarrillos.

Y con este transmisor también se pueden realizar llamadas, porque funciona como un manos libre convencional. Tiene micrófono de alto rendimiento con tecnología CVC con cancelación de ruido. Por el precio que tiene (14,99 euros), la alternativa más barata a las tradicionales radios que se instalan en el coche o las ya más modernas que incorporan pantalla táctil.

"Fácil de instalar"

Los usuarios que han probado este modelo de LENCENT dicen de él que es fácil de instalar, usar y con buena relación calidad-precio. "Si no quieres o no puedes dejarte los cuartos en instalar un cuadro nuevo con bluetooth en el coche... esto te salva la vida, sales del apuro. No es difícil de configurar, basta con seguir las instrucciones que trae", explica un usuario en Amazon.

"Al no tener instalado CarPlay, llevaba tiempo esperando una solución como esta para poder escuchar apps desde el iPhone en el equipo de sonido de mi coche y me ha resultado perfecta, siendo muy fácil tanto su instalación como su utilización", ha señalado otro internauta.