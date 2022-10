El Real Madrid se abre a la moda de los restaurantes

El Real Madrid se ha aliado con un grupo francés para abrir restaurantes de lujo por todo el mundo El grupo francés de restauración acumula más de 25 estrellas Michelin repartidos entre sus 17 restaurantes de todo el mundo

El deporte cada vez busca más nuevas vías de ingresos que no lo hagan depender del día de partido. Si hablamos de entretenimiento y ocio, la restauración es uno de los segmentos que mejor casa con el espectáculo, y no todo tiene que pasar por el bocadillo y la bebida de siempre. De hecho, el Real Madrid cree que puede hacer mucho más y se ha aliado con un grupo francés para abrir restaurantes de lujo por todo el mundo. No es la primera vez que lo intenta, así que veremos si esta vez les sale bien tras los intentos frustrados del Real Madrid Café en Norteamérica.

Para poner en marcha este proyecto, la entidad que preside Florentino Pérez ha alcanzado un acuerdo con Joël Robuchon, un grupo francés de restauración que acumula más de 25 estrellas Michelin repartidos entre sus 17 restaurantes de todo el mundo.

El Madrid tiene previsto abrir hasta dos restaurantes de la marca MYTH durante 2023 y en paralelo trabajar la marca UNO. Se da por hecho que las dos nuevas enseñas también tendrán hueco en el remodelado Santiago Bernabéu, que ya antes de la pandemia era capaz de facturar 1,6 millones de euros con los fees que pagaban los restaurantes repartidos en el entorno del recinto.