Ancelotti no se fía de Barça: "Va a ser rival hasta el final para ganar la Liga"

Ancelotti habló en rueda de prensa en la previa al duelo ante el Girona El entrenador del Real Madrid tiene presente al FC Barcelona en la lucha por la Liga

Carlo Ancelotti ha hablado en rueda de prensa antes del enfrentamiento de este domingo a las 16:15 horas ante el Girona en el Santiago Bernabéu.

El entrenador blanco dejó claro en rueda de prensa que no se fía del Barça pese haber caído en Champions League en la fase de grupos. "No tengo idea si va a afectar o no. El Barcelona va a ser rival hasta el final para ganar la Liga. Hay bajas, momentos buenos, malos. Pero será una lucha contra el Barça para ganar la Liga", afirmó el italiano.

El conjunto azulgrana no estará en la máxima competición europea, pero en Liga tan solo está a tres puntos del Real Madrid y está dando una imagen más positiva. Los de Xavi tan solo se han dejado cuatro puntos por el camino. El Barça empató en la primera jornada ante el Rayo Vallecano y perdió en el Clásico.