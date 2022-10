¡Benzema y Rodrygo, bajas ante el Girona!

El francés sufre "fatiga muscular", según informa el club, y no estará disponible este fin de semana Ninguno de los dos se ha entrenado con el grupo y su presencia en la Champions es duda

Los delanteros del Real Madrid, Karim Benzema y Rodrygo Goes, no podrán participar ante el Girona. Tal y como sostiene el club, ninguno de los dos ha participado en el último entrenamiento y se perderán la cita liguera.

El francés, que es uno de los jugadores más importantes en la pizarra de Carlo Ancelotti, hizo parte del entreno con el grupo en la jornada del viernes, pero en la mañana del sábado se ha ausentado: su físico no pasa por un buen momento y no estará ante el equipo catalán. Tampoco el brasileño, que no ha saltado al césped de Valdebebas.

El ex del Olympique Lyon ya se ha perdido un total de siete encuentros esta temporada por problemas musculares: tres en LaLiga, dos en Champions League y otros dos de la UEFA Nations League con Francia. Sí han completado el entrenamiento Luka Modric, Fede Valverde y Dani Ceballos y, salvo giro de última hora, estarán ante el Girona.