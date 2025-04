Mbappé revela su relación con Florentino tras su 'no' en 2022

'El Objetivo' de La Sexta ha avanzado algunos fragmentos del programa con Kylian Mbappé que saldrá este domingo a las 21.30h. El francés ha concedido su primera gran entrevista desde su llegada al Real Madrid el pasado verano procedente del Paris Saint-Germain y ya ha dejado algunos titulares en estos primeros segundos de video.

El delantero se siente "muy feliz" de estar en Madrid y en el conjunto blanco. Según él mismo explica a la presentadora, se lo pasa muy bien en España: "Se ve en mi cara cuando estoy feliz. Intento descubrir la ciudad de Madrid, la cultura española, pero no tenemos tiempo para otras cosas. Me centro en el fútbol porque jugamos cada tres dias. El calendario es impresionante, jugamos muchos partidos".

Mbappé tuvo una llegada complicada a Madrid tras su no al conjunto blanco un año antes. Algunos aficionados no le perdonaron al principio su decisión, aunque finalmente todo parece olvidado: "Lo que más me gusta de España es la gente. Son muy amables y abiertos. Yo soy francés, no soy español y siempre me ayudan. En Madrid sobre todo, pero también en España cuando viajamos fuera de casa, es algo muy bueno", explicó a Ana Pastor.

Su relación con Florentino

De hecho, estos rechazos al Real Madrid pudieron hacer peligrar su fichaje, pero Mbappé explicó la gran relación que ha tenido siempre con Florentino y como esta ha sido clave para terminar llegando al Santiago Bernabéu: "No fue fácil, con el presi tenía buena relación. Desde el primer día estuvo a mi lado incluso cuando le dije que me quedaba en París. Tenía cariño para mí y mi familia, eso se nota y marca la diferencia. Siempre ha tenido buenos mensajes para mí, tengo mucho respeto por él. Siempre le digo que voy a dar lo máximo por el club y por él para que los madridistas sean felices"

Uno de los principales temas de debate en el madridismo en este inicio de temporada ha sido la posición sobre el campo de Mbappé. Tanto el francés, como Vinicius prefieren jugar por banda izquierda. Ancelotti decidió darle la punta de ataque al ex del Paris Saint-Germain, ya que había jugado en esa posición en Francia, pero muchos pensaban que en esa posición no rendía tan bien. Incluso Cristiano Ronaldo llegó a explicar que Mbappé no sabe jugar de delantero centro y que él le podría enseñar en 'Los amigos de Edu'.

"El debate es normal. A mí no me afecta nada. Cristiano sabía jugar en las tres posiciones de ataque, yo puedo jugar y he jugado en las tres. No es una cuestión de posición, sino de estado de ánimo y como te conectas con el equipo. Eso es lo más importante para mí. Pero siempre está bien tener un debate de fútbol", le quitó hierro al asunto Mbappé.