El Madrid respira: Rüdiger y Mbappé se salvan de la sanción

El Real Madrid puede respirar aliviado tras conocer las sanciones del Comité de Disciplina de la UEFA tras las celebraciones en el Metropolitano. El Atlético de Madrid denunció a Rüdiger, Mbappé, Vinicius y Ceballos por según ellos, "faltar al respeto a sus aficionados" y envió los videos al organismo regulador.

Pero este viernes se han conocido los castigos a los cuatro jugadores de Carlo Ancelotti. El Madrid temía por Rüdiger tras su gesto con el dedo en el cuello en el césped tras conseguir el pase a los cuartos de final, pero finalmente el alemán podrá estar ante el Arsenal.

Con multas, pero sin partidos de sanción

El Comité de Disciplina de la UEFA castigó al central con 40.000 euros de multa y un partido de sanción suspendida. Esto quiere decir, que lo cumpliría si es reincidente en menos de un año. Exactamente la misma sanción que se le aplicó a Mbappé tras tocarse sus partes nobles ante el público colchonero, aunque con 30.000 euros de multa.

Por otra parte, Ceballos tan solo tendrá que pagar 20.000 euros y se queda sin castigo deportivo. El andaluz está lesionado aunque ya ha vuelto a entrenar con el grupo y ese día en Champions se lo acusó de hacer corte de mangas a la afición local.

Por último, Vinicius Jr no tendrá ningún castigo y quedará exonerado. Según los colchoneros, el brasileño se dirigió a la grada de forma provocativa en diversas ocasiones, entre ellas, tras ser substituido en la prórroga.

Ancelotti se salva de un 'problemón'

El principal miedo del Real Madrid era la posible sanción deportiva a Antonio Rüdiger. El alemán fue quien hizo el gesto más polémico y en el caso de haber sancionado al central, los madridistas se hubiesen quedado en cuadros en esa posición.

Alaba, señalado / EFE

Tchoumeni no podrá estar ante el Arsenal por haber visto tres tarjetas amarillas, y sin el francés, la única opción para substituir a Rüdiger hubiese sido Alaba. El austríaco no jugo su mejor partido ante la Real Sociedad, tres de los goles llegaron tras errores o intervenciones fallidas suyas. Aunque Ancelotti lo defendió en rueda de prensa, el ex del Bayern ya demostró que no estaba al nivel tras sus problemas de lesiones.