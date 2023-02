Cancelo, tajante sobre su futuro: "Ni una oferta del Madrid..."

El lateral del Bayern de Munich acudió a los micrófonos de Movistar después de la victoria (0-1) ante el PSG El portugués, que llegó cedido al conjunto bávaro con opción de compra a final de temporada, sonó en su momento para el Real Madrid

El Bayern de Munich salió victorioso ayer martes del duelo de ida de los octavos de final frente al París Saint-Germain (0-1). El conjunto bávaro consiguió ganar por la mínima en el Parque de los Príncipes, lugar donde ningún otro equipo ha ganado esta temporada.

El gol del francés Kingsley Coman en el minuto 53 avanzó en el marcador a los de Julian Nagelsmann, que aguantaron las arremetidas del equipo francés hasta el silbido final. Kylian Mbappé, recuperado de su lesión, entró instantes después del gol recibido y tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero el VAR le anuló el tanto por fuera de juego.

Al finalizar el encuentro, Joao Cancelo acudió a los micrófonos de Movistar para hacer una valoración de la victoria. El lateral portugués fue preguntado, entre otras cosas, por su reciente fichaje por el Bayern de Munich y por el supuesto interés del Real Madrid en el pasado mercado de invierno. El luso aseguró que no le ha llegado ninguna oferta del club blanco. "Es un placer para mí que se diga porque es de los mejores del mundo y eso significa que estoy haciendo las cosas bien".

A raíz de la información, varios medios aseguraron que desde las oficinas del conjunto blanco se veía con buenos ojos su incorporación, pero finalmente, tal como aseguraba el periodista deportivo y experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano en Twitter, el club se decantó por seguir confiando en jugadores de la cantera: “Estamos contentos con nuestra plantilla y confiamos en Vinicius Tobias”.

Cancelo llegó al Bayern en el tramo final del pasado mercado invernal como cesión con opción de compra a final de temporada. El Manchester City lo blindó hasta 2027 y, en caso de que en Munich quieran quedárselo, tendrán que pagar 70 millones de euros por él, algo que su director deportivo, Hasan Salihamidzic, ve "difícil de imaginar para el club en los próximos años".

Ricardo Sierra, periodista de Movistar, también le preguntó por la cuestionada relación con Pep Guardiola, su exentrenador en el conjunto 'citizen'. Cancelo aseguró que "es mentira que me haya peleado con Guardiola. No me sentía importante para el equipo en los últimos partidos. Hablé con el míster y lo entendió y decidimos que lo mejor para mí era salir".

Fabrizio Romano y el portal británico The Athletic hablaron también del interés del FC Barcelona en incorporar al portugués. La propuesta del City no gustó en 'Can Barça' porqué era demasiado elevada para sus prestaciones, y finalmente quedó en una mera atracción. Horas después, se confirmó su fichaje por el Bayern de Munich.

FC Barcelona and Real Madrid were both offered Cancelo on loan (following @FabrizioRomano). City understood to have a loan with €30m+€20m buy option offer on the table. Cancelo left to Bayern.



More details in Monday’s column @TheAthleticFC.https://t.co/NxzxU0CUWj